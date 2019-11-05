Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...

Kılıçdaroğlu: "Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (1)

"Bu coğrafyada yaşayan bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Biz o çocuklarımızın sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle, gönül birliğiyle mücadele edeceğiz"

Kılıçdaroğlu: Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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