Kılıçdaroğlu: "Bu destan, demokrasiye susayanların destanıdır"
2 dakika önce
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (4)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:59 Kaynak: AA
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