Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Bu destan, demokrasiye susayanların destanıdır"
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Kılıçdaroğlu: "Bu destan, demokrasiye susayanların destanıdır"

2 dakika önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu:
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (4)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Güncel
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