Kılıçdaroğlu: "Bu Düzen Değişecek, Ülkemiz Huzura Kavuşacak" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Bu Düzen Değişecek, Ülkemiz Huzura Kavuşacak"

03.07.2022 21:11
Kılıçdaroğlu: "Bu Düzen Değişecek, Ülkemiz Huzura Kavuşacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği “Liderler Buluşmasının” ardından; “Tarihin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız ve de kararlıyız; bu düzen değişecek, ülkemiz huzura kavuşacak” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği "Liderler Buluşmasının" ardından; "Tarihin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız ve de kararlıyız; bu düzen değişecek, ülkemiz huzura kavuşacak" açıklamasını yaptı.

Altı siyasi partinin genel başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bugün beşinci kez bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zirvenin ardından; sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Yarının Türkiye'sini inşa etmek adına bir araya geldiğimiz toplantı için, başta ev sahipliği yapan Sayın Meral Akşener olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Tarihin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız ve de kararlıyız; bu düzen değişecek, ülkemiz huzura kavuşacak!"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Bu Düzen Değişecek, Ülkemiz Huzura Kavuşacak' - Son Dakika

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