Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Bu haksızlığın telafi edilmesi lazım
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Kılıçdaroğlu: Bu haksızlığın telafi edilmesi lazım

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Haklı olan birisinin elinden haksız şekilde mazbatası geri alındı.

Kılıçdaroğlu: Bu haksızlığın telafi edilmesi lazım, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Haklı olan birisinin elinden haksız şekilde mazbatası geri alındı. Ben toplumun ferasetine, vicdanına güveniyorum. Bu haksızlığın telafi edilmesi lazım." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:43 
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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