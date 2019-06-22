Kılıçdaroğlu: Bu haksızlığın telafi edilmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Haklı olan birisinin elinden haksız şekilde mazbatası geri alındı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Haklı olan birisinin elinden haksız şekilde mazbatası geri alındı. Ben toplumun ferasetine, vicdanına güveniyorum. Bu haksızlığın telafi edilmesi lazım." dedi.

Haber Yayın Tarihi :

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı

İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!

Temizlik yapan kadını taciz eden sapık bir anda neye uğradığını şaşırdı

Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular