Kılıçdaroğlu: Bu haksızlığın telafi edilmesi lazım
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Haklı olan birisinin elinden haksız şekilde mazbatası geri alındı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Haklı olan birisinin elinden haksız şekilde mazbatası geri alındı. Ben toplumun ferasetine, vicdanına güveniyorum. Bu haksızlığın telafi edilmesi lazım." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:43
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