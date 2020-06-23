Kılıçdaroğlu : "Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba gelmesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu : "Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbul'lulara hizmet etmek için yola çıktık" - TBMM TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba gelmesi
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu :
"Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbul'lulara hizmet etmek için yola çıktık" - TBMM
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:28 Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu : 'Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık' - Son Dakika
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