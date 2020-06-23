Kılıçdaroğlu : "Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu : "Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba gelmesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu : "Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbul'lulara hizmet etmek için yola çıktık" - TBMM TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba gelmesi

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
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Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu :

"Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbul'lulara hizmet etmek için yola çıktık" - TBMM

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:28 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu : 'Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık' - Son Dakika

Son Dakika

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Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
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