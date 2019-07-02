Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Bu milletin talebi tarafsız cumhurbaşkanlığından yanadır"
Son Dakika Güncel Haber

Kılıçdaroğlu: "Bu milletin talebi tarafsız cumhurbaşkanlığından yanadır"

27 dakika önce

- Toplantıya katılanlardan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Toplantıya katılanlardan görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)
Kılıçdaroğlu: Bu milletin talebi tarafsız cumhurbaşkanlığından yanadır
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:28 Kaynak: AA
kemal kılıçdaroğlu, chp genel başkanı, tbmm, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi 18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 15:55:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Bu milletin talebi tarafsız cumhurbaşkanlığından yanadır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]