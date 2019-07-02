Kılıçdaroğlu: "Bu milletin talebi tarafsız cumhurbaşkanlığından yanadır"
27 dakika önce
- Toplantıya katılanlardan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:28 Kaynak: AA
- Toplantıya katılanlardan görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)
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