Kılıçdaroğlu: Bu Mübarek Kandil Gecesinde; Ülke Olarak İçinde Bulunduğumuz Buhranın Son Bulmasını, Herkesin Beraberlik ve Refah İçinde Barış ve Huzur... - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Bu Mübarek Kandil Gecesinde; Ülke Olarak İçinde Bulunduğumuz Buhranın Son Bulmasını, Herkesin Beraberlik ve Refah İçinde Barış ve Huzur...

07.10.2022 19:37
Kılıçdaroğlu: Bu Mübarek Kandil Gecesinde; Ülke Olarak İçinde Bulunduğumuz Buhranın Son Bulmasını, Herkesin Beraberlik ve Refah İçinde Barış ve Huzur...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu mübarek kandil gecesinde; ülke olarak içinde bulunduğumuz buhranın son bulmasını, herkesin beraberlik ve refah içinde barış ve huzur dolu yarınlarda yaşamasını diliyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu mübarek kandil gecesinde; ülke olarak içinde bulunduğumuz buhranın son bulmasını, herkesin beraberlik ve refah içinde barış ve huzur dolu yarınlarda yaşamasını diliyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Bu mübarek kandil gecesinde; ülke olarak içinde bulunduğumuz buhranın son bulmasını, herkesin beraberlik ve refah içinde barış ve huzur dolu yarınlarda yaşamasını diliyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Mevlit Kandili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bu Mübarek Kandil Gecesinde; Ülke Olarak İçinde Bulunduğumuz Buhranın Son Bulmasını, Herkesin Beraberlik ve Refah İçinde Barış ve Huzur... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Bu Mübarek Kandil Gecesinde; Ülke Olarak İçinde Bulunduğumuz Buhranın Son Bulmasını, Herkesin Beraberlik ve Refah İçinde Barış ve Huzur... - Son Dakika
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