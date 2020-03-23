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Kılıçdaroğlu: Bu salgını hep birlikte yeneceğiz
14 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08
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