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Kılıçdaroğlu: "Bu süreçte beni duygulandıran olay, bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde...
7 saat önce
İstanbul Havalimanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'a hareketi öncesinde İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:29 Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'a hareketi öncesinde İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu süreçte beni duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda, siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü çaba göstermeleridir."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tasada ve kıvançta beraber olmanın bütün güzelliklerini gösteriyor bize. Allah başka acılar vermesin. Bu tür acılar bizleri birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa, her türlü önlem alınsa ve dolayısıyla bir can kaybı yaşanmasa. En büyük arzularımızdan birisi de budur."
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