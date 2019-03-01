Kılıçdaroğlu: "Bu Ülkede Değişimin, Dönüşümün Önünü Açacağız"
1 saat önce
- CHP'nin Uşak mitingi Mitingten detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması -Kılıçdaroğlu: "Bu ülkede değişimin, dönüşümün önünü açacağız"UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Uşak kent merkezinde düzenlediği mitinge katıldı.
- CHP'nin Uşak mitingi
Mitingten detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması -Kılıçdaroğlu:
"Bu ülkede değişimin, dönüşümün önünü açacağız"
UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Uşak kent merkezinde düzenlediği mitinge katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:31 Kaynak: AA
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