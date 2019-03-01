Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Bu Ülkede Değişimin, Dönüşümün Önünü Açacağız"

Kılıçdaroğlu: "Bu Ülkede Değişimin, Dönüşümün Önünü Açacağız"

1 saat önce

- CHP'nin Uşak mitingi Mitingten detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması -Kılıçdaroğlu: "Bu ülkede değişimin, dönüşümün önünü açacağız"UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Uşak kent merkezinde düzenlediği mitinge katıldı.

- CHP'nin Uşak mitingi
Mitingten detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması -Kılıçdaroğlu:
"Bu ülkede değişimin, dönüşümün önünü açacağız"

UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Uşak kent merkezinde düzenlediği mitinge katıldı.
(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Uşak, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok! Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun?

Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:20:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Bu Ülkede Değişimin, Dönüşümün Önünü Açacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]