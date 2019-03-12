Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye baharı yaşatacağız

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye baharı yaşatacağız

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye gerçek anlamda baharı yaşatacağız. Bizim belediyelerimizin, olduğu yerlere bakın; oralarda hayat var, insanlar huzur içinde; orada spor var, kültür var, sanat var" dedi.

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye baharı yaşatacağız, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye gerçek anlamda baharı yaşatacağız. Bizim belediyelerimizin, olduğu yerlere bakın; oralarda hayat var, insanlar huzur içinde; orada spor var, kültür var, sanat var" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:35 

Huzur, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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