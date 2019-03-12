Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye baharı yaşatacağız
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye gerçek anlamda baharı yaşatacağız. Bizim belediyelerimizin, olduğu yerlere bakın; oralarda hayat var, insanlar huzur içinde; orada spor var, kültür var, sanat var" dedi.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "Bu ülkeye gerçek anlamda baharı yaşatacağız. Bizim belediyelerimizin, olduğu yerlere bakın; oralarda hayat var, insanlar huzur içinde; orada spor var, kültür var, sanat var" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:35
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