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Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin? - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin?

23.11.2021 15:49
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin?

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin?

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan diyor ki 'Bu ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız'. Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin? 1 dolar 1 liraydı, ne oldu? 12 lira oldu?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, devletin planlamayla yönetileceğini söyleyerek, "İhtiyaçlar belirlenir. İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar sınırlıdır. Ekonominin temel felsefesi sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında dengeyi oluşturmaktır. Üniversitede okuyan tüm genç kardeşlerimize sesleniyorum; sizleri üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni tepetaklak yıkacağız. Bu düzeni sonlandıracağız. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek. Kendi geleceğiniz için oy kullanın" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERE BİR MAAŞ İKRAMİYE VERECEĞİZ'Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatarak, "Eğitime gerekli önemi, desteği verdik mi? Öğretmenin sorunlarını çözemediyseniz ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Gelecek kuşakları yetiştirecek olan o öğretmenlerdir. Sizi bu toplumun en saygın kişisi yapma konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. İtibarlı bir meslek haline getireceğiz öğretmenliği. 3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz. Sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen ayrımcılığını tamamen bitireceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. Okullardaki öğretmen açığını bitireceğiz. Köy okullarını tekrar açacağız" dedi. 'DİYARBAKIR ANNELERİ DE HAKLI'Kılıçdaroğlu, anneler için evlatların ne kadar değerli olduğunu öğrendiklerini söyledip, "Cumartesi anneleri 26 yıldır haklarını arıyorlar. Evlatlarını arıyorlar. Sessizce Galatasaray Meydanı'nda oturarak haklarını istediler. 700'üncü haftada bunları dövüp gönderdiler. 3'üncü duruşması olacak. Cumartesi anneleri haklı; ama Diyarbakır anneleri de haklı. Hiçbir anne, çocuklarının terör örgütüne katılmasını istemez. Anne, annedir. Ayrımcılıktan değil kucaklamadan söz ediyorum. O konuda da elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, mutfakta yangın olduğunu kaydederek, "Açlık, yoksulluk sınırı altında aylık alanlar nasıl geçinecekler? İktidar halcileri suçluyor. Hal esnafıyla konuştum. 'Tarımsal üretimde girdiler çok pahalı. Gübre, ilaç, tohum, sera malzemeleri pahalı. Çiftçilere destek verilmiyor, destekleri de toprak sahiplerine veriyorlar. Kasanın fiyatı, domatesten daha pahalı. Bu çiftçi, üretici ne yapacak? Biz komisyoncuyuz, alacağımız ücret yüzde 8. Fiyatları artırma gibi bir şey yapamayız. 55 milyon ton tarımsal ürün üretiliyor, 29 milyon tonu kayıt dışı. Biz suçlanmak istemiyoruz. Nakliye masraflarından iktidarın haberi yok. Yol, mazot, yağ parası maliyeti etkiliyor. Üretimin paraya çevrilmesinde en garanti yer hallerdir. Bizim en büyük derdimiz bilgi kirliliği. Her türlü denetime açığız, biz kayıt dışı ticareti de engelleyelim dedik. Üretim planlaması yapılması gerekir. Hali kazanan seçimi kazanır' dediler. Birlikte çözeceğiz" dedi. 'ÇİFTÇİ ZARAR EDİYOR'Kılıçdaroğlu, marketlerde saat başı etiket değiştiren elemanlar olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye öyle bir noktaya geldi ki satarken zarar ediyor. Yarım saat sonra fiyat değişecek, aldığı malın yerine yenisini koyamayacak. Bu çiftçi ne yapacak? Halciyi, marketleri suçluyorsunuz.  Dolar arttıkça fiyatlar fırlıyor. Baskıyla mı, terörle mi, hal esnafını terörist ilan ederek mi düşüreceksin? Türk lirasını eriten kim? Sorumluluktan kaçıp, sorumluluğu vatandaşa yüklemeye çalışıyorlar. 'Siz üretimi mi, ithalatı mı finanse edeceksiniz' diye soruyorlar. Yanlış bilgi üzerine doğru planlama yapılamaz. 32 milyon dekar ekilmiyor; çünkü çiftçi zarar ediyor" diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, karnabaharda artışın yüzde 124, patateste yüzde 70 olduğuna dikkat çekerek, "Asgari ücret asla bu kadar artmadı. 14 milyon asgari ücretli var. 14 milyon asgari ücretlinin dışında, aylık geliri asgari ücretin 3'te 1'i kadar 7,5 milyon kişi var. Bu vatandaş nasıl geçinecek? Yunanistan'da asgari ücret Türkiye'nin yaklaşık 3 katı. Kim perişan oldu?" dedi.'TERBİYE EDİLMİŞ FARKINDA DEĞİL'CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" dediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Seni dolarla terbiye ettiler. Yabancılardan yüksek faizle dolarla borçlanıyorsun. Parayı veren emri de verir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını dolarla satana ne denir? Dolarla vatandaşlık satıyorsun, sen buna 'evet' demişsin. Türk lirası milli paramızken dolar ile euro ile ihale yaptılar. Demek ki seni terbiye ettiler. Sen garantilerin tamamını dolarla yapıyorsun. Öyle bir terbiye ettiler ki bunlar Türk lirasını unuttular. Dolar yüzünden tank-palet fabrikasını peşkeş çektiler. Bankalardaki mevduatın yüzde 58'i dolar. Öyle bir terbiye ettiler ki bunları, bir tarafta baronlar diğer tarafta tefeciler oturuyor. Kazananlar hep aynı. Kaybedenler 83 milyon. Adam terbiye edilmiş farkında değil. Erdoğan diyor ki 'Bu ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız'. Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin? 1 dolar 1 liraydı, ne oldu 12 lira oldu? Milli kurtuluş savaşı veriyormuş, millete gaz vermeyi bırak, otur görevini yap. Ders verdim, dersini çalış. Dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Bu milletin hakkını soracağım."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftçi, dolar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin? - Son Dakika
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