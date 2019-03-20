Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Bu Ülkeyi, Bu Vatanı, Bu Bayrağı, Bu Milleti Seveceğiz"

Kılıçdaroğlu: "Bu Ülkeyi, Bu Vatanı, Bu Bayrağı, Bu Milleti Seveceğiz"

5 dakika önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Keçiören mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu:
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Keçiören mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:54 Kaynak: AA

Politika
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