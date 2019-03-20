Kılıçdaroğlu: "Bu Ülkeyi, Bu Vatanı, Bu Bayrağı, Bu Milleti Seveceğiz"
5 dakika önce
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Keçiören mitinginde vatandaşlara hitap etti.
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Keçiören mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:54 Kaynak: AA
Yardım Etmek İsteyen Vatandaş, Canını Zor Kurtardı
Akit TV Muhabiri Hakkında, "Kılıçdaroğlu İdam Edilmeli" Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı
İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım