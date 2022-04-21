Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler

21.04.2022 13:09
Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler

Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişlerCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler.

Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir" dedi.

9 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayımladığı video ile elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" notuyla bir video mesaj paylaştı.Kılıçdaroğlu, mesajında "Hepimizin malumu, milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler, enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Zamları geri çekin' dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır; ekmek, su, hava gibidir, hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya; 2021 yılında kaç abonenin elektriği kesildi derseniz, 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone, kişi değil, abone, dile kolay. 'Kaç kişi' demek bunun hesabını varın siz yapın. Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı, yoksul çocuklarımız hem aç hem de ışıksız giriyorlar yataklarına. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söylemiştim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim; ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim, ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00'de ekranları başına davet ediyorum" dedi.

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Eşimden haber geldi' diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Eşimden haber geldi' diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler Yapılan son ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir! Yapılan son ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir! Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu Başkan Öndeş, bin günlük faaliyet raporunu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:29:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement