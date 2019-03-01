Kılıçdaroğlu Bursa’da Bozbey için destek istedi
51 dakika önce
Bursa'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin imrendiği bir Bursa inşa edeceklerini belirterek, seçimlerde büyükşehir belediyesi ve ilçeler için seçmenlerden destek istedi.
Bursa
'da temaslarda bulunan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, herkesin imrendiği bir Bursa inşa edeceklerini belirterek, seçimlerde büyükşehir belediyesi ve ilçeler için seçmenlerden destek istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20
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