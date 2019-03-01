Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Bursa’da Bozbey için destek istedi

Kılıçdaroğlu Bursa’da Bozbey için destek istedi

51 dakika önce

Bursa'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin imrendiği bir Bursa inşa edeceklerini belirterek, seçimlerde büyükşehir belediyesi ve ilçeler için seçmenlerden destek istedi.

Kılıçdaroğlu Bursa’da Bozbey için destek istedi , System.String[]
Bursa'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin imrendiği bir Bursa inşa edeceklerini belirterek, seçimlerde büyükşehir belediyesi ve ilçeler için seçmenlerden destek istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20 

Bursa, Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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