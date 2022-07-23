Kılıçdaroğlu, Bursa'da Rumeli - Balkan Kökenli Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Bursa'da Rumeli - Balkan Kökenli Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

23.07.2022 19:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da düzenlenen Büyük Mübadil Buluşması’nda, Rumeli ve Balkan kökenli vatandaşlar ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Bu toplantı birbirimizin düşüncelerini daha iyi anlama, Türkiye’nin içinde bulunduğu tablodan nasıl çağdaş uygarlığa ulaştırabiliriz, onun adımlarını nasıl atabiliriz, beraber düşünme toplantısı. Balkanlardan gelen kardeşlerimizin, yerleşik kardeşlerimizin hem burada hem Balkanlarda neleri nasıl daha güzel yapabiliriz, kendi kültürümüzü nasıl daha güzel hale dönüştürebiliriz, bunun da tartışılacağı, konuşulacağı bir toplantı olacağını düşünüyorum. Elbette biliyorum, burada da sorunlarınız var. Balkanlarda yaşayan kardeşlerimizin de sorunları var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da düzenlenen Büyük Mübadil Buluşması'nda, Rumeli ve Balkan kökenli vatandaşlar ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu toplantı birbirimizin düşüncelerini daha iyi anlama, Türkiye'nin içinde bulunduğu tablodan nasıl çağdaş uygarlığa ulaştırabiliriz, onun adımlarını nasıl atabiliriz, beraber düşünme toplantısı. Balkanlardan gelen kardeşlerimizin, yerleşik kardeşlerimizin hem burada hem Balkanlarda neleri nasıl daha güzel yapabiliriz, kendi kültürümüzü nasıl daha güzel hale dönüştürebiliriz, bunun da tartışılacağı, konuşulacağı bir toplantı olacağını düşünüyorum. Elbette biliyorum, burada da sorunlarınız var. Balkanlarda yaşayan kardeşlerimizin de sorunları var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Görükle Kültür Merkezi'nde düzenlenen Büyük Mübadil Buluşması'nda Rumeli - Balkan kökenli vatandaşlar ile bir araya geldi. Toplantıya; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca da katıldı. Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasında toplantıya katılan vatandaşlara şunları söyledi:

"Şundan emin olmanızı isterim, her sorunuza büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Yani klasik politikacılar gibi topu alanda çevirmeyeceğim. Bundan emin olmanızı isterim. İki, her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz, şu soruyu sorarsam acaba genel başkan üzülür mü diye düşünmeyin, hiç üzülmem. 'Şu soru da genel başkana sorulur mu?' Evet, sorulur. Bu toplantıyı siz ne kadar önemli buluyorsunuz bilmiyorum ama benim açımdan son derece değerli ve önemli bir toplantı. Özellikle arkadaşlarım bu toplantıya mutlaka katılmam gerektiğini ifade ettiler.

Bu toplantı aynı zamanda birbirimizin düşüncelerini daha iyi anlama, Türkiye'yi içinde bulunduğu tablodan nasıl çağdaş uygarlığa ulaştırabiliriz, onun adımlarını nasıl atabiliriz, beraber düşünme toplantısı. Bu toplantı, aynı zamanda; Balkanlardan gelen kardeşlerimizin, yerleşik kardeşlerimizin hem burada hem Balkanlarda neleri nasıl daha güzel yapabiliriz, kendi kültürümüzü nasıl daha güzel hale dönüştürebiliriz, bunun da aynı zamanda tartışılacağı, konuşulacağı bir toplantı olacağını düşünüyorum.

Elbette biliyorum, burada da sorunlarınız var. Balkanlarda yaşayan kardeşlerimizin de sorunları var. Belediye başkanlarımızın karşılıklı yaptıkları güzel çalışmalar var. Kardeş belediyelerimizi var. Toplantı sadece burada yapılmıyor, biz Edirne'de de, Tekirdağ'da da pek çok yerde benzer toplantılar yaptık. Ama bu toplantıların daha yoğun belki daha geniş bir çerçeve içerisinde yapılması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi yerime oturacağım, sizlerin soruları var, onları not alacağım sonra hepsini büyük bir samimiyetle cevap vermeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bize ev sahipliği yapan belediye başkanımıza da yürekten teşekkür ederim."

Toplantının soru cevap kısmı basına kapalı şekilde yapıldı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Rumeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Bursa'da Rumeli - Balkan Kökenli Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Bursa'da Rumeli - Balkan Kökenli Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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