Kılıçdaroğlu: "Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi"

16.02.2021 17:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi 'Çarşamba günü çok önemli bir şey açıklayacağım.' diye açıklama yapmaz. Operasyonlar gizli yapılır, kimseye haber verilmez. Düğün bayramla devlet yönetilmez." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi 'Çarşamba günü çok önemli bir şey açıklayacağım.' diye açıklama yapmaz. Operasyonlar gizli yapılır, kimseye haber verilmez. Düğün bayramla devlet yönetilmez." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları yaptıklarını, dönemin başbakan ve bakanlarına soru önergeleri verdiklerini ve bu soru önergelerine verilen yanıtta sıradan, olayın özüne inmeyen, "Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadesinin yer aldığını söyledi.

"Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi"

Kılıçdaroğlu, 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili korkudan kimsenin açıklama yapamadığını iddia ederek şunları söyledi:

"Valiye, 'Sen bir açıklama yap' diyorlar. Bunlar devleti yönetemezler. Yönetmiyorlar, yönetemiyorlar zaten. Bilgileri yok, birikimleri yok, iradeleri yok. Bir devlet böyle mi yönetilir? Normalde birisinin bu sorumluluğu alıp istifa etmesi lazım. Rehine kurtarmaya gidiyorsunuz tamamı ölüyor.

Ayrıca 3 askerimiz... Nasıl oluyor bu? Bunun hesabını kim verecek? AK Parti'li kardeşlerime özellikle söylüyorum 13 şehidimizin kanları yerdedir.

Onlar Türkiye'ye gelebilirdi, getirilebilirdi. Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi. Kendilerine göre gittiler sözde terör örgütünden alacaklar, çarşamba gelecek, Erdoğan çıkıp medyaya açıklama yapacak, 'Biz kahramanız, biz şöyleyiz, biz 13 kişiyi kurtardık.' Hedef buydu. Davulla, zurnayla rehine mi kurtarılır Allah aşkına. Rahmetli Ecevit Kıbrıs çıkarmasını yaparken eşine bile haber vermemiştir. Bu davul zurnayla 'Harekat başlattık' diyor. 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır, Kimse başka bir şey düşünmesin. Bu 5 sorunun cevabını bekliyorum. Ben değil, bu millet bekliyor. 7'den 70'e bu millet bu 5 sorunun cevabını bekliyor."

AK Parti TBMM Grup Toplantılarının Çarşamba günleri yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Savunmaya geçti şimdi. Salı toplantılarını çarşamba günü yapıyor beyefendi. Biz ne diyeceksek kendisini savunacak. 5 soruyu sordum. 5 sorunun cevabını yarın senden bekliyorum. Ben beklemiyorum 83 milyon insan bu 5 sorunun cevabını bekliyor senden." diye konuştu.

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

"Sandıkla geldiler, sandıkla bunları göndereceğiz, demokratik yollarla göndereceğiz, güle oynaya göndereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandıkla geldiler, sandıkla bunları göndereceğiz, demokratik yollarla göndereceğiz, güle oynaya göndereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, devlet kurumunun hukukun üstünlüğüne göre yönetilmesi ve vatandaşları koruması gerektiğini belirtti.

Devlet kurumunun vatandaş üzerine baskı kuramayacağının ve onları yönlendiremeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Yönlendirmesi çağdaş anlamda ancak eğitimle olur. Alır, eğitir, ülkenin çıkarlarını, hukuku, hukukun üstünlüğünü, el sanatlarını öğretir. Değişik alanlarda insanların beceri kazanmalarını sağlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşlı bir kadının "Açım" diye seslendiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, bu olayın ardından Elazığ Valisi Erkaya Yırık tarafından kadının Valiliğe çağrıldığını ifade etti.

Bu buluşmayla ilgili görüntüler nedeniyle üzüldüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şu devletin düştüğü hale bak ya. Gerçekten üzülüyorum, vicdanım sızlıyor. ya koskoca valisin, talimat aldın, bu kadının bari ayağına git, bu kadının derdi nedir, bari onu sor. Çağırıyorsun makamına, ayağına çağırıyorsun. Şunu söyleyeceksin, televizyon kamerası da hazır orada. Sonra ertesi gün bunu yayınlıyorsun. Bu ahlak mıdır arkadaşlar? Bunlar da ahlakın kırıntısı var mı? Vali bu talimatı kimden aldı ve nasıl yaptı? Herhalde bir paket verdiler. 'Sen bundan sonra açım deme. Şunu şunu şunu da ayrıca yapacağız, sözlerini de geri al. Erdoğan da çok memnun olacak.' dediler."

Valinin bir kişinin veya bir partinin değil, devletin valisi olması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bir kadının 'Açım' demesini 180 derece değiştirerek, 'Hayır efendim, beni yanlış anladılar. Benim karnım tok, keyfim de yerinde. Durumum da çok iyidir, çok şükür.' demesini neye bağlıyorsunuz? Bu ceberut devlet anlayışıdır. Başka bir anlayış değildir." ifadelerini kullandı.

"Havuz medyasının iftira atma konusunda müthiş yetenekleri var"

Kılıçdaroğlu, Uludağ'da tatil yapanların görüntülerinin Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere ait olduğu iddia edilip medyada paylaşıldığını anlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı Açıklaması

Kılıçdaroğlu: Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi
Kılıçdaroğlu: Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi
Kılıçdaroğlu: Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi
Kılıçdaroğlu: Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi' - Son Dakika


Son Dakika

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Doğan Cüceloğlu, boğazı düğümlene düğümlene annesinin ölümünü anlatmıştı Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Evinde ölü bulunan Doğan Cüceloğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! Bu akşam bir yayına konuk olacakmış Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Hastane faturasını ödeyemeyen çiftin yeni doğan bebeği, doktor tarafından satıldı Meclis'te Gara bilgilendirmesi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun detaylarını anlattı Gaziantep'te iki kuzen arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı
Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi         
17:08
İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti         
16:50
ABD'li tenisçi Serena Williams, maçta giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi ABD'li tenisçi Serena Williams, maçta giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi         
16:41
Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu         
16:02
HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi         
15:52
TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu         
15:34
Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi         
14:40
Amcası tarafından öldürülen İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil Amcası tarafından öldürülen İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil         
14:28
Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi         
14:09
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın, katili olan kardeşiyle aynı sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın, katili olan kardeşiyle aynı sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı         
13:20
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
FIFA 21 efsanesi 15 yaşındaki Anders Vejrgang'in yenilmezlik serisi sona erdi FIFA 21 efsanesi 15 yaşındaki Anders Vejrgang'in yenilmezlik serisi sona erdi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 17:33:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei