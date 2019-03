Kılıçdaroğlu: Bütün Baskılara Rağmen Bir Başarı Elde Ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarını değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Kılıçdaroğlu, bütün baskı ve iftiralara rağmen halkın demokrasiden yana tavır koyduğunu söyledi. Sadece Türk insanı için değil, dünyanın bütün demokratlarının da Türkiye'deki bu tavırdan ötürü rahatladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi sadece kendi ülkesi için değil bölge için de son derece önemlidir. Çünkü Türkiye özellikle mazlum ülkeler tarafından örnek alınan bir ülkedir" dedi.



'GÖRECEKSİNİZ İSTANBUL'A DA BAHAR GELECEK'



Ellerindeki verilere göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Bizi üzen şu; başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan 'biz kazandık' diye ortaya çıkması ve açıklama yapması, böyle yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını doğrusunu isterseniz Binali Beye yakıştıramadım. Biz bütün tutanaklara bakıyoruz, alıyoruz. Elimizde veriler var, onlara da bakıyoruz. Gayet soğukkanlılıkla bakıyoruz. Kavgasız, dövüşsüz, gerilimsiz bir ortamda bütün bunların gerçekleşmesini istiyoruz. Dolayısıyla buradan İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terkedilmeyecek, birleştirme tutanakları mutlaka ama mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen bir başarı elde ediyoruz. Bütün iftira kampanyalarına rağmen bir başarı elde ediyoruz. ve bizim başarımızı biz Türkiye'deki 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. 81 milyon insanın demokrasiye olan özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı yapılır, bir başarı bu. Dolayısıyla demokratik açıdan da insani açıdan da yapılan bir seçim ve bu seçimden de elde edilen bir başarı sadece bizim açımızdan değil dünya açısından da memnuniyetle karşılanacaktır, Türkiye'de demokrasi gelişiyor diye."



'ANKARA'YI KAZANDIK'



Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'yı kazandıklarını kaydederek, şunları söyledi:



"Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Kırşehir'i, Artvin'i, Ardahan'ı, Bolu'yu, Bilecik'i kazandık. Kazanan aslında Türkiye'dir. 'Bu illerde bütün vatandaşlarımız kazandı' diye bakıyoruz biz. Seçimin sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye tekrar yanıcı gündemine, ekonomiye dönecektir, mutfaktaki yangına dönecektir. Biz 11 Ağustos 2018'de, 'Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar?' diye 13 maddede açıkladık. 'Eksiktir' diye eleştirebilirlerdi. 13 maddenin hiçbirisi uygulanmadı. Seçimden sonra iktidarın alacağı daha sert önlemlerle mutfaktaki yangının dozu artacaktır, hepimiz biliyoruz. İktidar sahipleri bunu biliyor. En büyük endişemiz de gidip yine IMF'nin kapısını çalmalarıdır. Bunun da bütün göstergeleri var. Biz yine sorumluluğu bilen, sorumluluğunun bilincinde olan bir parti olarak ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. 'İyi ki ekonomik kriz oldu' diye özel bir fırsatçılığa takılmak istemiyoruz. Tam tersine bir ekonomik kriz var, mutfakta yangın var, bunun aşılması için ne gerekiyorsa, siyaseten ne gerekiyorsa biz her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız."



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba her şeyin üzerindedir. Demokrasi kazanımında Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba bizim Türkiye demokrasisi tarihinde yerini alacaktır. Balıkesir'de, Uşak'ta CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum; mutlaka sandıklara sahip çıkın. Orada da, İYİ Parti'nin adaylarının kazanması için 'elinizden gelen her türlü çabayı gösterin' diyorum" diye konuştu. - Ankara

