Kılıçdaroğlu: "Bütün belediye başkanlarımız pandemi sürecinde bir tarih yazdılar" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın açılışını yaptı. (10)

"Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır"

"Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda aile destekleri sigortası uygulamaya konulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir"

"Yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak, kayyum uygulamalarına son verilecek, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacaktır"

"Bütün engellemelere rağmen en küçük beldeden en büyük büyükşehir belediye başkanımıza kadar bütün belediye başkanlarımız pandemi sürecinde bir tarih yazdılar"