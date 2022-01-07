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Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor

07.01.2022 12:36
Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifiriliğindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Engel çıkaranlar bunun hesabını mutlaka yeri ve zamanı gelince vereceklerdir" dedi.

"İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine, vicdanına güveniyorum. İstanbul Büyükşehir'i aldığımız zaman 13 bin oy farklı ile alınmıştı. 'Nasıl İstanbul'u geri alabiliriz' diye özel çabalar harcandı. Ben parti meclisinde, 'Milletimizin ferasetine güveniyorum' dedim. İkinci kez seçim oldu 13 binlik fark 800 bine çıktı. Demek ki doğruyu yaptığımız zaman bütün engelleri aşabiliriz. Rahmetli babamın güzel bir vasiyeti vardı. 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur' diye. Biz doğru durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"ADİL BİR DÖNEM GELMESİNİ ARZU EDİYORUZ"Törende konuşan İmamoğlu ise, "Bu güzel şehrin, bu güzel ülkenin nimetleri, gelirleri, parası, pulu çok fazla. Tek farkı, şartı var: Bundan bütün insanlarımızın eşit bir biçimde faydalanması için bu paranın nereye aktığı ve nereye yönlendirildiği. Eğer hizmete akar ise, bu ülkeden daha zengin bir ülke dünyada yok. Ama hizmete değil; birilerinin, bir avuç insanın isteklerine ve şahsi arzularına dönük bir kanal açılmış ve oraya akıyorsa işte o zaman, bugünün zor koşullarını yaşıyoruz. O bakımdan, sizlerin liderliğinde Türkiye'mize, İstanbul'umuza, şehirlerimize, insanlarımıza çok değerli, adil bir dönemin gelmesini arzu ediyoruz. İnşallah ülkemizin her insanının mutlu olduğu, İstanbul'umuzun her insanının özgür, eşit, adil bir ortamda yaşadığı dönemleri hep birlikte yakalarız" diye konuştu.


Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor
Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor
Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor
Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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