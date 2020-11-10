Kılıçdaroğlu: "Bütün illerimize ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Bütün illerimize ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı"

10.11.2020 16:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'den Tekirdağ'a, Yozgat'tan Çankırı'ya, Rize'den Zonguldak'a kadar bütün il ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırladıklarını belirterek, "Bana göre biz bir tarihi sorumluluğu da yerine getirdik.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'den Tekirdağ'a, Yozgat'tan Çankırı'ya, Rize'den Zonguldak'a kadar bütün il ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırladıklarını belirterek, "Bana göre biz bir tarihi sorumluluğu da yerine getirdik." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullara işaret ederek, ülkede, sadece işsizler için değil üreticiler, çiftçi, sanayici, esnaf için de karamsar bir tablo bulunduğunu savundu.

Parti olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, KOBİ'lerle ilgili CHP grup başkanvekillerinin koordinasyonunda milletvekillerinin, 81 ile giderek beş klasörden oluşan bir rapor hazırladıklarını anlattı.

Meslek kuruluşlarıyla, yöneticiler ve doğrudan üreticilerle görüşmeler yapıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, görüşmeler sonucunda hazırlanarak, ekimde ulaşan raporların tamamını okuduğunu kaydetti.

Milletvekillerine, hazırladıkları rapor için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu raporlar, belli akademisyenlerin ele alıp bir Türkiye değerlendirmesi raporu hazırlamaları için çok önemli materyaller içeriyor. Hakkari'den Tekirdağ'a, Yozgat'tan Çankırı'ya, Rize'den Zonguldak'a kadar bütün illerimize ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı. Bana göre biz bir tarihi sorumluluğu da yerine getirdik. Bu raporlarda benim karşılaştığım ve üzüldüğüm bir olay var: Bizim bugüne kadar yaptığımız, önerdiğimiz çözümlerin çok az kısmının, KOBİ yöneticilerimiz tarafından duyulduğunu gördük. Bir eksiğimiz burada. Duymayan insanı suçlayamayız. Biz demek ki duyurmadık. O nedenle bizim bu raporları alıp değerlendirdikten sonra tekrar oralara gidip, o yönetilcilerle konuşup çözümlerimizi aktarmak durumundayız.

Kılıçdaroğlu: Bütün illerimize ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı
Kılıçdaroğlu: Bütün illerimize ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı
Kılıçdaroğlu: Bütün illerimize ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı
Kılıçdaroğlu: Bütün illerimize ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Bütün illerimize ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı' - Son Dakika


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