Kılıçdaroğlu: "Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kadın muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı. (1)

"Eğer demokrasiden söz ediyorsak, bu ülkede demokratik hareket olarak da seçimi görüyorsak, bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtar seçimidir. Dolayısıyla muhtarlık bizim topraklarımızda demokrasinin bir anlamda yıldızı olarak parlamış ve bugüne kadar gelmiştir"

"Önce bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var"