Kılıçdaroğlu: "Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var"

25.10.2020 11:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kadın muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kadın muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı. (1)

"Eğer demokrasiden söz ediyorsak, bu ülkede demokratik hareket olarak da seçimi görüyorsak, bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtar seçimidir. Dolayısıyla muhtarlık bizim topraklarımızda demokrasinin bir anlamda yıldızı olarak parlamış ve bugüne kadar gelmiştir"

"Önce bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var"

Kılıçdaroğlu: Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var
Kılıçdaroğlu: Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var
Kılıçdaroğlu: Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var
Kılıçdaroğlu: Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var

Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi, CHP Genel Başkanı, Muhtarlık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var' - Son Dakika

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