Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı - Son Dakika

MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nden CHP'li bir belediyeymiş gibi övgülerle bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanı Ramazan Şimsek'e ve çalışmalarına övgüler yağdırdığı gafı ses getirdi.
Kılıçdaroğlu konuşmasında "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor" ifadelerini kullandı.
Konuşma sırasında videoyu kayda alan kişinin "Gölbaşı değil Elmadağ" düzeltmesi yaptığı görülüyor.
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