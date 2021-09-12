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Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı

12.09.2021 14:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşması esnasında MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nden CHP'li bir belediyeymiş gibi bahsedip başkanına övgüler yağdırınca salondakiler neye uğradığını şaşırdı. Görüntülerde videoyu kayda alan kişinin "Gölbaşı değil Elmadağ" düzeltmesi yaptığı görülüyor.

MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nden CHP'li bir belediyeymiş gibi övgülerle bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanı Ramazan Şimsek'e ve çalışmalarına övgüler yağdırdığı gafı ses getirdi.

"GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANIMIZ OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER YAPIYOR"

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

VİDEOYU KAYDEDEN KİŞİDEN UYARI

Konuşma sırasında videoyu kayda alan kişinin "Gölbaşı değil Elmadağ" düzeltmesi yaptığı görülüyor.

Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Gölbaşı Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı - Son Dakika
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