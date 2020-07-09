Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

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