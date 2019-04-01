Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Büyükşehir Belediyesinde Çalışanlar 1 Nisan'dan İtibaren 2 Bin 200 TL Maaş Alacaklar.

Kılıçdaroğlu: "Büyükşehir Belediyesinde Çalışanlar 1 Nisan'dan İtibaren 2 Bin 200 TL Maaş Alacaklar.

11 dakika önce

Kılıçdaroğlu: "Büyükşehir Belediyesinde çalışanlar 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 TL maaş alacaklar.

Kılıçdaroğlu:
Kılıçdaroğlu: "Büyükşehir Belediyesinde çalışanlar 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 TL maaş alacaklar." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:52 Kaynak: İHA

Politika
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