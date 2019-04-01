Kılıçdaroğlu: "Büyükşehir Belediyesinde Çalışanlar 1 Nisan'dan İtibaren 2 Bin 200 TL Maaş Alacaklar.
11 dakika önce
Kılıçdaroğlu: "Büyükşehir Belediyesinde çalışanlar 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 TL maaş alacaklar.
Kılıçdaroğlu: "Büyükşehir Belediyesinde çalışanlar 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 TL maaş alacaklar." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:52 Kaynak: İHA
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