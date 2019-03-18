Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
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- CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretinden görüntüler HATAY - CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting için geldiği Hatay'da, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
- CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretinden görüntüler HATAY - CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting için geldiği Hatay'da, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:38 Kaynak: AA
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