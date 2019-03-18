Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

1 saat önce

- CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretinden görüntüler HATAY - CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting için geldiği Hatay'da, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti, System.String[]
- CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay Büyükşehir Belediyesi ziyaretinden görüntüler HATAY - CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting için geldiği Hatay'da, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Hatay, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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