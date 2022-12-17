CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert İmamoğlu eleştirisi: Korkak saraya karşı biz yine dimdik duracağız - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert İmamoğlu eleştirisi: Korkak saraya karşı biz yine dimdik duracağız

17.12.2022 22:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına bir kez daha tepki gösterdi. Demokrasi Şurası'nda yaptığı konuşmanın bir bölümünü Twitter'dan paylaşan Kılıçdaroğlu, CHP'lilere verilen hapis kararlarının altını çizerek, "Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na getirilmek isteniyor. Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türk Demokrasi Vakfı'nın İstanbul'da düzenlediği Demokrasi Şurası'nda yaptığı konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına tepki gösterdi.

"KORKAK SARAYA KARŞI, BİZ YİNE DİMDİK DURACAĞIZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, videoya, " Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na getirilmek isteniyor. Korkak saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek." notunu düştü.

"BEDELLER ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR"

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi: "Otoriter rejimler, adaletin ne kadar değerli olduğunu hatırlatırlar ve adalet arayışımızı güçlendirirler. Hep beraber adaleti, demokrasiyi arıyoruz. Bedeller ödendi ve ödenmeye de devam ediyor. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, uzun süre hapislerde kaldı. Eren Erdem, uzun süre hapislerde kaldı. Mustafa Balbay'dan tutun, Mehmet Haberal'a. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız; şimdi haksız bir şekilde yargılanıyor. Acaba onu siyaseten nasıl devre dışı bırakabiliriz, onun arayışları içindeler. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bir şehit cenazesinde, bütün devlet protokolünün önünde; uzun süre linç girişimi ile karşı karşıya kaldım. Uzun süre. Ama hiçbir zaman, adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım. Yüreğinizde adalet yoksa, sizin topluma verebileceğiniz hiçbir şey yoktur."

Kaynak: ANKA
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Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu, Eren Erdem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert İmamoğlu eleştirisi: Korkak saraya karşı biz yine dimdik duracağız - Son Dakika

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