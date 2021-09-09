Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Bademlidere Kent Ormanı ağaç dikim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz, Türkiye'ye söz, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Yeni bir cumhuriyet, güçlü bir cumhuriyet, doğru bir cumhuriyet, ahlaklı bir cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Bunu yapmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından Bademlidere bölgesinde 500 bin metrekare alanda oluşturulacak kent ormanı için ağaç dikim törenine katıldı.

CHP'nin 98 yıl önce kurulduğunu, felsefesini ise Sivas Kongresi'nde aldığını aktaran Kılıçdaroğlu, partinin avukat bürolarında değil, Kurtuluş Savaşı kahramanları tarafından kurulduğunu söyledi.

CHP'nin bir devrimin doğduğu partinin adı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu nedenle dünyanın eski ve köklü partilerinden biri olduğunun altını çizdi.

CHP'nin aynı zamanda Avrupa'nın en çok üyeye sahip sosyal demokrat partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İnsanı öncelemiştir, barışı öncelemiştir, birlikte yaşamayı öncelemiştir, eğitimi öncelemiştir, bu ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiştir ve bundan sonra da kaybetmeyecektir. Çünkü çocukların sesi geliyor, gelecek onlardadır, umudumuz da yine onlardadır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hem Ankara Büyükşehir hem de Çankaya belediye başkanının Ankara için mücadele ettiğini dile getirdi.

Ankara kurulduğu zaman kentte bakkal dükkanı bile olmadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, o yoksul kentin bugün bir dünya kenti haline geldiğini belirtti.

Kendisinin de zaman zaman üniversite öğrenciliğinin burada geçtiğini ve cıvıl cıvıl bir Ankara hatırladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sinemaları, tiyatroları dolan bir Ankara'yı hatırlarım ama daha sonra böyle karamsar bir atmosfer çıktı, karabulutlar çıktı ve dolayısıyla o cıvıl cıvıl Ankara'yı biraz unuttuk. Şimdi onu Mansur Başkan yeniden ayağa kaldıracak, sanatıyla, kültürüyle, parklarıyla... Hepimizin buna ihtiyacı var. Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var. Ağaca, yeşilliklere hepimizin ihtiyacı var. Ağaç tek başına bir ağaç değildir aslında. Ağaç altında uzanıp gökyüzünü izlediğimiz bir mekandır aynı zamanda. Yakıcı güneş olduğu zaman sığındığımız bir mekandır aynı zamanda. Ağaç aynı zamanda kafamıza bir elma düştüğü zaman Newton'un yer çekimi gücünü bulduğu ağaçtır aslında. Dolayısıyla ağaç sadece bir ağaç değil, bizim hayatımızın bir parçasıdır. O ağaçların altında şarkılar, türküler, bazen aşklarımız oldu o ağaçların altında. Bizim hayatımızın bir parçasıdır doğa, yeşillikler. Çünkü biz doğanın zaten bir parçasıyız."

Öğrenciliğinin Ankara'da geçtiğini, sonra İstanbul'a gittiğini, bürokrasi yıllarında tekrar Ankara'ya döndüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, "Kaldığım sokakta bir park vardı ama bakımsız bir park. Bahar olunca orada bir ağaç pespembe bütün çiçeklerini açardı ve ben hayatı orada her bahar yeniden keşfederdim. Beklerdim o ağaç ne zaman çiçek açacak diye. Hayatın bir parçası doğa ve doğayı güzel kılmak lazım, doğaya ihanet etmemek lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iklim değişikliği gibi kavramların insanların doğaya zulmetmesinden kaynaklandığına işaret ederek, güzel Ankara'yı yeniden inşa edeceklerini dile getirdi.

Mansur Yavaş'ın geçen yıl Çubuk Barajı Rekreasyon Alanı'nı hizmete açtığını anımsatan Kılıçdaroğlu, kentin tarihinin o kentte yaşayan çocuklara iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın en köklü tarihi olan kentlerden birisidir aslında Ankara. Dolayısıyla Ankara'yı bir beton ormanı olarak görmemek lazım ve bu kimlikten çekip çıkarmak lazım. Ankara kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun başkentidir. Ankara bozkırda yeşillikler içinde yeniden inşa etmek için uğraştığımız bir kenttir, bir kültür kentidir, bir tarih, üniversite, bir bilim kentidir. Dolayısıyla Ankara'ya yaraşır hizmet vermek gerekiyor. Belediye başkanlarımız da sizler için çalışıyorlar. Sadece Ankaralılar mı? Hayır. Ankara'ya gelenler için de çalışıyorlar. Ankara'nın güzelliğini sadece Ankaralılara değil, bütün dünyaya duyuracaklar.

Mansur Yavaş hizmette rekabetten bahsetti. Elbette tatlı bir rekabet olacak. Her başkan diğer başkanı aşmaya çalışacak. Bütün Türkiye sizin bu yaptığınız hizmetlerin, yarışın ne kadar güzel ve değerli olduğunu biliyor. Bunun farkında. O nedenle biz bütün belediye başkanlarımıza şükran borçluyuz. Özellikle pandemi döneminde gerçekten de bütün belediye başkanlarımız birer tarih yazdılar. Onların yapamadığını belediye başkanlarımız çok kısa süre içinde hayata geçirdiler. Nerede olursa olsun vatandaşın yardımına koştular, hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadılar. Bu çok önemliydi. Çünkü sosyal belediyecilik sadece ağaç dikmekle değil, doğrudan doğruya vatandaşa dokunmakla da oluyor."

Kemal Kılıçdaroğlu, hizmetlerinden dolayı Alper Taşdelen'e ve Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, "Sözüm söz, Türkiye'ye söz, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Yeni bir cumhuriyet, güçlü bir cumhuriyet, doğru bir cumhuriyet, ahlaklı bir cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Bunu yapmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehrin sadece bugünlerinden sorumlu değiliz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ülkenin siyasi başkentini huzurun da başkenti yapmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bizim için güneş, onu kapatan gökdelenlerden daha önemlidir." dedi.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı yeşillendirme çalışmaları hakkında bilgi veren Yavaş, "Bizler şehrin sadece bugünlerinden sorumlu değiliz, 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayarak tedbirler almak zorundayız." diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de durmadan, yorulmadan hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Belediyenin kaynaklarını ranta değil, halka yansıttıklarını anlatan Taşdelen, "En kıymetli arsalarımıza park, kreş, kültür merkezi yapıyoruz. Kenti betona değil, yeşile sunuyoruz. Tüm bunları yaparken belediyeyi borçlandırmıyoruz, kredi kullanmıyoruz. Bugün burada 750 dönüm arsamızın 500 dönümünü kent ormanı, 250 dönümü de rekreasyon alanı yapacağız. Burası ikinci bir Atatürk Orman Çiftliği olacak. Bademlidere'nin dokusunu bozmadan 20 bin fidanı buraya dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

Taşdelen, yaz aylarında çıkan yangınlarda hayatını kaybeden orman şehitleri için de birer çınar fidanı dikeceklerini bildirdi.

Törene katılan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Çetin ile diğer protokol üyeleri kendi adlarına dikilmiş çınar ağaçlarına toprak attı, su verdi.