Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçim, bir siyasi parti seçimi değil. Önümüzdeki seçim, bir sağ, sol seçimi değil. Önümüzdeki seçim, iki eksenli bir seçim. Demokrasiden yana olanlar, totaliter rejimden yana olanlar. Bitti bu kadar." dedi.

Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Olası bir erken seçim hatırlatılarak, dün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2023'te olacağını ve bugünden 2023'ün adayını tartışmaya gerek olmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Eğer bir tartışmayı kişisel baza indirgerseniz, kişi üzerinden bir tartışmayı götürürseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Eğer tartışılacaksa, tartışılması gereken ilkelerdir. Siz demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyorsunuz, yargı bağımsız olsun diyorsunuz, bakanlar mutlaka parlamentodan seçilsin istiyorsunuz... Biz bunları bir tarafa bırakıyoruz, 'Efendim cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' Absürt bir tartışma. Önce ilkeleri konuşacağız. Bir ittifakın bir parçasıyız. Birlikte yol yürüdüğümüz bir ittifakımız var. Dolayısıyla biz ilk önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlayacağız ki bu ilkelerin gereğini yapacak olan kişiyi ve kişileri seçelim. Biz daha ilkeleri tartışmadık kendi aramızda. Bu tartışmak yetmiyor, eğer siz o sürecin içine girmeye başladığınız andan itibaren oturup bütün ittifakı oluşturan partilerle bir protokol yapacaksınız. Cumhurbaşkanlığı makamı sembolik makam olacak zaman. Hangi makam güçlü olacak, başbakan. Yani şimdi olmayan bir makam. Bu tartışmaları bir kenara bırakmışsınız, o mu olsun, bu mu olsun. Hükümetin dayatmasıyla veya yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapay tartışmalardır, Türkiye'nin süratle bu tartışmaların dışına çıkması ve süratle gerçek gündemine dönmesi lazım."

"Abdullah Gül ismini söylediğim zaman korkuyorlar" sözünün hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "AK Parti ve MHP cenahına söyledim. Abdullah Gül ismi olunca korkuyorlar. Neden korkuyorsunuz? Bunu söyledim, hala söylüyorum. Bu tartışılacak bir şey değil. Şu aşamada cumhurbaşkanlığı tartışılacak bir olay değil. Seçim 4 ay sonra, 6 ay sonra olacaksa tartışalım ama hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Süleyman Demirel'in "siyasette 24 saat çok uzun zamandır" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu gerçeği de hiç kimsenin unutmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu, "Kişiler üzerinden yapılacak bir tartışma beyhude bir tartışmadır. İlkeler üzerinden yapılması lazım. Eğer siz söylemlerinizde tutarlıysanız ve tutarlılığınızı sürdürüyorsanız, ilkeleriniz varsa, o ilkeler çerçevesinde her türlü tartışmayı yapabilirsiniz. Ama ilkeleri bir kenara bırakıp olayı kişi bazına indirirseniz siz ülkenin çıkarlarına dönük siyaset yapmazsınız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isminin öne çıkmasının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, kişiler bazında tartışmanın asla doğru olmadığını tekrarladı.

CHP'nin bir belediye başkanının aday olması fikrine nasıl bakacağının sorulmasına Kılıçdaroğlu, "Kamuoyuna, ittifaka bakarız. Bizim bir ittifakımız var. CHP olarak hem bir ittifakın içinde yer alacaksınız hem ittifakı yok sayıp aday belirleyeceksiniz, bu doğru değildir." yanıtını verdi.

Gelinen noktada vatandaşın siyaset kurumuna güvenmediğini belirten Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanından muhtarına kadar seçimle gelinen her makamın düzgün insanlar tarafından temsil edilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP adayı seçilirse yapacaklarının tamamının yazılı bir metne dönüştürülüp imzalanacağını ve kamuoyuna deklare edileceğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçim, bir siyasi parti seçimi değil. Önümüzdeki seçim, bir sağ, sol seçimi değil. Önümüzdeki seçim, iki eksenli bir seçim. Demokrasiden yana olanlar, totaliter rejimden yana olanlar. Bitti bu kadar. Demokrasiden yana olanlar programları olacak, ilkelerini koyacak bunu koyacaklar ortaya. Tek adam rejiminden yana olanlar da 'Bu düzen çok iyidir, Erdoğan var, o talimat veriyor, gereği yapılıyor, memleket battı hiç önemli değil, Amerika'da mal varlıkları edindiler, olabilir.' Her şey olabilir. Vatandaş istiyorsa onu tercih etsin. Önümüzdeki seçim demokrasiyle, demokrasi karşıtı seçimdir. Dolayısıyla bu seçimi kişi bazına indirgemek doğru değil, önce ilkelerde anlaşacağız." diye konuştu.

Muharrem İnce ihraç edilecek mi?

"Millet İttifakı'nı bir arada tutma konusunda zorlandığınız oldu mu?" sorusunu Kılıçdaroğlu, "Hayır, onlar da demokrasi istiyor ben de. Onlar da 'Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandıracağız' diyorlar, ben de aynı şeyi söylüyorum. Temel ilkeler üç aşağı beş yukarı belirlediğimiz ilkeler. " şeklinde yanıtladı.

Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacağı Memleket Hareketi'ni nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, "Daha başlamadı, bilmiyoruz tabii. Başlayacaktır, bizim partimizin bir üyesidir, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayabilir, gayet güzel itirazım yok. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunları nasıl aşacağını anlatabilir yani." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine bu hareketin CHP içinde bir bölünmeye neden olacağını düşünmediğini söyledi.

"Eğer bu ülkede demokrasinin kırıntısı kaldıysa bunu ayakta tutan parti CHP'dir." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim partimizin içinde demokrasi kültürü var. Eksiğimiz, yanlışımız olabilir ama bir arkadaşımızın çıkıp 'Ben memleket hareketi başlatarak, yola çıkacağım, ülkenin sorunlarını dile getireceğim' demesi normal. Bizim milletvekilimiz de gidiyor zaten." ifadesini kullandı.

"Sayın İnce'nin bu hareketinin cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde bir zorlayıcı etkisi olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır. İlkeler, kişilerin bu süreçte hiçbir önemi yok önemli olan ilkeler. İlkelerde anlaştıktan sonra gerisi kolay." karşılığını verdi.

"İnce'nin parti yönetimine eleştirileri oluyor, mesela 'Neden Kemal Kılıçdaroğlu aday olmuyor' diye. Onlar için ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yine kişilere indirgedik. İlkelerden yola çıkacağız. Tek başına hareket etme lüksümüz yok, bir ittifak kurduysak o ittifakın eşit parçasıyız, dolayısıyla o ittifakla birlikte hareket etmeliyiz. Rejim değişti, biz rejimi demokrasi eksenine yeniden oturtmak zorundayız." diye konuştu.

Türkiye'de şu an Osmanlı'dan bile geri bir yönetim anlayışı olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, vatandaşların 2 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğine iyi bakmalarını istedi.

Muharrem İnce'nin ihraç edilmesi için verilen dilekçenin sorulması üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün gazetelerden okudum, bize gelen bir bilgi yok. Bir parti üyemiz öyle bir dilekçe vermiş. Öyle bir şey yok. Söz konusu değil, hatta il başkanlığına bile ulaşmamış dilekçe. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz öyle bir şey. Bunu defalarca söyledim yine söyleyeyim, parti içinde asla kavga istemiyorum, kavga edip partiye zarar veriyorsa partiden ayıracağım bunu gayet açık söylüyorum. Dönem kavga dönemi değildir. Parti için çalışanın ise başımın üstünde yeri var."

(Sürecek)