Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşıyla ilgili bir kaygım yok. Sonuçta ben hekim değilim. Hekimler diyorlar ki 'bu aşıyı olmak gerekiyor.' Mademki çok sık liyakatten söz ediyorum ben, bu işin uzmanı doktorlar, doktorlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorlarsa gidip aşı olacağız. Bütün vatandaşlarımın da aşı olmasını isterim." dedi.

Kılıçdaroğlu, Best FM canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı için tüm siyasi parti liderlerine çağrı yaptığı hatırlatılarak, ne zaman aşı olacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Dün akşam Sayın Sağlık Bakanı aradı, aşı olmak için çağrıda bulundu. Tabii dedim. Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. 'Ben de gerekirse refakat ederim' dedi. Ben de aşı olacağım." diye konuştu.

Planlamayı ne zamana yaptığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Henüz karar vermedim ama bugün yarın olacak." ifadesini kullandı.

"Kameralar olacak mı?" denmesi üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bence kameraya çok fazla gerek yok, zaten aşı olacağız." açıklamasında bulundu.

Toplumda aşıya karşı bir tedirginlik oluştuğu belirtilerek, şüphesi olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Aşıyla ilgili bir kaygım yok. Sonuçta ben hekim değilim. Hekimler diyorlar ki 'bu aşıyı olmak gerekiyor.' Mademki çok sık liyakatten söz ediyorum ben, bu işin uzmanı doktorlar, doktorlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorlarsa gidip aşı olacağız. Bütün vatandaşlarımın da aşı olmasını isterim. Çünkü herhangi bir riske karşı alınacak en iyi önlem aşı ve dolayısıyla da aşı olmak gerekiyor."

Toplumda başta aşı konusu olmak üzere siyasilere karşı bir güvensizlik oluştuğu belirtilerek, bunun nedeni sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Güvensizliğin temel nedeni belli bir konuda açıklama yapması gereken kişinin kamuoyu önüne çıkması gerekirken, o kişinin değil de siyasetçinin kamuoyunun önüne çıkmış olması." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Güvensizliğin temelinde bu yatıyor. Aşı olunması gerekiyorsa bu konuda Bilim Kurulu sözcüsü olacaktı ve çıkacak açıklama yapacaktı, 'testi yaptık, şu sonuçlar çıktı, aşı olmakta hiçbir sakınca yok, tam tersine korunmak için aşı gerekiyor' derdi ve insanlar da ona güvenirdi, giderdi aşılarını olurlardı. Kaldı ki zaten 1,5 milyon doz aşımız var. Yani insanlar bugün gidip aşı olmaya kalksalar zaten yetmiyor. Dolayısıyla yeni aşıların gelmesi lazım, artı kamuoyu önüne bir aşı takvimi konulması lazım. İnsanlar nerede, ne zaman aşı olacaklar, bunun bilinmesi lazım. Siyasetçilerin yeri belli, gidiyorsunuz oluyorsunuz, öncelik veriyorlar tamam ama daha 65 yaş üstü olanlar var. Kaç kişi, bunlar nerede yaşıyorlar, bunların dokümanları var. Bu dokümanları bulmak kolay, zaten seçim listelerinde bunların ayrıntıları, hepsi var, dolayısıyla bu çerçevede bu aşıların süratle yapılması lazım.

Vatandaşların tedirginliğe kapılmasına gerek yok, çok küçük dozda yapılacak zaten. Bir sefer yapılıyor, aradan belli bir süre geçtikten sonra ikinci kez yapılıyor. Dolayısıyla vücut Kovid-19'a karşı daha dirençli hale geliyor. Doktorlar öyle söylüyor. Madem ki bu işin uzmanı doktorlar, doktorlar bu çağrıyı yapıyorlarsa bizler bu çağrıya icabet etmeliyiz."

"Kesinlikle işsizlikle mücadele etmek lazım"

İşsizlikle ilgili düşünceleri ve CHP'nin işsizlik önerilerine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi iktidar düşünün, 18 yılını devirdi, 19 yılına giriyor, Türkiye'yi yönetiyor. Bir iktidarın ekonomik başarısının temel ölçütü nedir? Siyasi iktidar ne kadar istihdam alanı yaratmış, işsizliği nasıl çözmüş temel ölçütü budur. Eğer istihdam alanı yaratmıyorsa o siyasi iktidar ekonomi politikaları açısından zayıf bir siyasi iktidardır, başarısızdır." dedi.

İktidarın 18 yıldır ülkeyi yönetmesine karşın, 10 milyonu aşkın işsiz bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların içinde üniversite öğrencileri var, doktora yapmış öğrenciler var, her meslekten, mimarı, veterineri, mühendisi... 10 milyonu aşkın kişi işsiz durumda. Biz bunlara ne vaat edebiliriz? Bir, bunların yapmaları gereken ilk iş, kendilerini işsiz bırakan siyasi anlayışa 'dur' demeleri lazım. Nerede diyecekler? Sandığa gidince oy vermeyecekler. Bu demokrasinin en temel kurallarından birisidir. Bütün işsizlerin, üniversite mezunu olsun olmasın, ortak çaba göstermesi gerekiyor, 'iş yoksa, oy da yok kardeşim' diyecek. Bu kadar basit. Biz ne yapacağız onu söyleyeyim, kesinlikle işsizlikle mücadele etmek lazım. Devletin sosyal olması ve güçlü sosyal politikalar oluşturması lazım. Bir veteriner, bir mühendis neden işsiz olur?"

"İşsizlik sorununa atılacak ilk neşter, kaynakların yatırım için harcanması olmalıdır" diyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan toplanan vergilerin faiz olarak ödenmemesi ve yatırımlara aktarılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Londra'daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyor. Milyarlarca dolar faiz ödüyoruz. Milyarlarca doları faiz olarak öderseniz, vatandaştan topladığınız vergiyi faiz olarak öderseniz siz istihdam yaratabilir misiniz? O ödenen paraların Türkiye'de fabrika olması lazım. Bu bir siyasi tercihtir. Tercihin bugün ortaya çıkardığı bir gerçek var, Londra'daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyoruz. Eğer borçlanma, yatırıma dönüşmüş olsaydı o zaman işsizlik sorunu olmazdı." diye konuştu.

Aynı nüfusta olunmasına karşı Almanya'nın dışarıdan işçi alırken, Türkiye'den okumuş kesimin yurt dışına çalışmak için gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun sorumlusunun ise siyasi iktidar ve ülkeyi yönetenler olduğunu dile getirdi.

"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın"

18 yıldır devleti yönetenlerin ülkeyi bu noktaya getirdiklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Herkesin oturup düşünmesi lazım, gencin de yaşlının da kadının da erkeğin de. 18 yıldır tek başlarına yönetiyorlar. İstediği kanunu çıkarıyor, istediği valiyi atıyor, istediği kararnameyi çıkarıyor. Peki ne oldu bu paralar, neden bu işsizlik var, neden bu fakirlik, fukaralık var? Ne diyorlardı, 'Biz iktidar olduğumuzda garip gurebanın hakkını savunacağız.' Şimdi garip gureba perişan oldu. Eskiden karnını bir iki lokma ile doyuruyordu, şimdi tamamen aç kaldı. Bu ülkede açlık var, açılığın olduğu ülkede temel sorumlu o ülkeyi yöneten siyasi iktidardır, herkesin bunu görmesi lazım. Herkes görecek ki ona göre oturup karar verecek. Önümüzde seçimler gelecek sandığa gideceğiz, 'Ben yine oyumu götüreceğim AK Parti'ye vereceğim.' AK Parti'ye veriyorsan oyunu işsizlikten şikayet etmeyeceksin. İşsiz kaldığında, 'kendim ettim, kendim buldum' diyeceksin.

Ben şimdiden uyarıyorum, bu siyasi anlayış Türkiye'yi felakete götüren anlayıştır. 10 milyon işsiz varsa bu ülkede, o ülkede huzur olmaz. O ülkede bereket olmaz, umutsuzluk büyür. Şu anda yaşadığımız tablo budur. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, sandık geldiğinde hepimiz tercihimizi yapmalıyız, işten yana, emekten yana, alın terinden yana tercihimizi yapmalıyız."

Kemal Kılıçdaroğlu, söylediği "siyasi tercih" sözü hatırlatılarak, "Bir ülkeyi yöneten iktidar neden üretim ekonomisine geçmeyi istemesin?" sorusu üzerine, "Bir siyasi iktidar rant üzerine siyaseti oluşturuyorsa ve o rantın, kendisine ve partisine, yandaşına yansımasını sağlıyorsa, o ranttan besleniyorsa, başka bir politika izleyemez zaten. Eğer bir siyasi iktidar rant üzerine değil de üretim üzerine politikasını oluşturmuşsa, vatandaştan toplanan verginin hangi yatırımlara gideceğini planlamışsa, bir planlama örgütü varsa, o siyasi iktidar ranttan yana değil, üretimden yanadır." değerlendirmesini yaptı.

Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) olduğunu ve nerelere, ne kadar yatırım yapılacağının burada planlandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Niye kapattılar, hangi gerekçeyle kapattılar?" sorusunu sordu.

Gelişmiş ülkelerin 5-10 yıllık değil, 50-100 yıllık planlar yaptığını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siz kalktınız bu örgütü tepeden tırnağa kapattınız. Kim planlıyor? Damat planlıyordu. Kimden talimat alıyordu damat? Erdoğan'dan alıyordu. 'Ne gerek var planlamaya' dediler, kapattılar. Şimdi ne oldu? Gittiler borç aldılar. Borç alan emir alır. Bugün emir alıyorlar. Dünyanın faizini ödüyorlar. Elin oğlu eksi faizle borçlanırken, biz niye yüzde 6'yla borçlanıyoruz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yabancı sermaye güvenmiyor. 'Yarın ben bu parayı alamayabilirim' diyor. O yüzden yüksek faizle veriyor. Bunlar da gidip yüksek faizle para alıyorlar. Geldiğimiz nokta, borcun faizini ödemek için borçlanıyorlar. Bu kısır çark içinde Türkiye istihdam yaratabilir mi?"

İktidara geldiklerinde yapacakları sorulan Kılıçdaroğlu, sorunların 3 gün içinde çözülemeyeceğini ve belli bir planlama gerektirdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin üretim ekonomisine geçmesi için öncelikle halka ve dünyaya güven veren bir iktidar oluşturulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Demokrasisi gelişmiş, hukukun üstünlüğü olan, herkesin can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir devleti inşa etmek zorundasınız." dedi.

"Bu tablonun değişmesi lazım"

Şeffaflığın önemine değinen ve her işin şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kendi ülkenize yatırım yapacaksınız. Sağlıklı planlamayı yeniden yapacaksınız ve her şeyden önce şeffaf olacaksınız. Bakın bu iktidarın en büyük yanlışı, 1 liralık işi 10 liraya yapmasıdır, 9 lira nereye gidiyor? Şu soruyu her vatandaş kendisine sorsun, bir ülke düşünün, Trump'ı düşünün ABD'de başkandı, Erdoğan'ı tehdit etti, 'Bak senin mal varlığını araştırırız' dedi. Ne oldu? Erdoğan ne söyledi? 'Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz' dedi mi? Diyemedi. Senin mal varlığının büyük bir kısmı dışarıda mı? Neden korkuyorsun sen? Bir ülkeyi yöneten kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesi, onun mal varlığının önemli bir kısmının hatta büyük çoğunluğunun yurt dışında olduğunu gösterir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bir siyasi partinin ve onun liderinin, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zatın mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesi ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti Devletinde böyle bir garabet hiç yaşanmadı. Böyle bir tablonun yaşandığı ülkede işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk olur. Her şey olur. Her şey de var zaten. Yaşadığımız tablo budur. Bu tablonun değişmesi lazım. Siyasetin namuslu insanlar tarafından yapılması lazım. Siyasete girecek kişinin cebini doldurmak için çalışmaması lazım. Halkın cebi dolacak, işsizlik olmayacak."

(Sürecek)