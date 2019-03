Kılıçdaroğlu Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz herkesin oyuna talibiz. Erdoğan da 'İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek veririz.' açıklaması yapsa çok memnun olurum. Sayın Bahçeli de 'Ankara'da Mansur Yavaş'a her türlü desteği vereceğiz.' dese çok memnun olurum. Biz vatandaşlarımız arasında ayrım yapmayız." dedi.



Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Antalya'da CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Abdülbaki Karaağaç'ın BDP il başkanlığı yaptığının hatırlatılıp bu konudaki eleştirilerin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Belediye meclis üyemiz olabilir. CHP'ye gelmiştir. Vatan haini mi bu? Eğer teröristse tutuklasınlar. Benim bildiğim bütün dünyada bir insanın suçlu olup olmadığına hakimler karar verir. Bu beyefendiye bu yetkiyi kim verdi? Ona bakarsanız kendisinin belediye başkan adayı doğuda, ismini vermek istemiyorum çünkü hiç kimseyi suçlamak istemem. Kardeşi bilmem ne yapmış, yeğeni bilmem ne yapmış. İnsanları bu kadar karalamak yazıktır, günahtır. Babası yapabilir, amcası yapabilir, yeğeni yapabilir ama adam masum bir insandır. Bu adam suçluysa buyursunlar bu ülkenin sözde adaleti var, savcısı var, emniyeti var, milli istihbaratı var.



Bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. Adam, 'Ben CHP'li olmak istiyorum, ben CHP'de hizmet etmek istiyorum.' diyor, olmaz mı, olabilir. Bizim belediye meclis üyemiz. Ben Erdoğan'a şunu sormak isterim: Fettah Tamince niye geziyor ortalıkta? 17/25'ten sonra Pensilvanya'ya gitti. 17/25'ten sonra Bank Asya'ya para yatırdılar. Niye yanında gezdiriyor? Kendi avukatları Fettah Tamince'yi niye savunuyor? İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezini Fettah Tamince'ye nasıl veriyor?"



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin destek açıklamaları ve HDP'nin desteğiyle ilgili bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi:



"Biz herkesin oyuna talibiz. Erdoğan da 'İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek veririz.' açıklaması yapsa çok memnun olurum. Sayın Bahçeli de 'Ankara'da Mansur Yavaş'a her türlü desteği vereceğiz.' dese çok memnun olurum. Biz vatandaşlarımız arasında ayrım yapmayız. Seçme ve seçilme hakkına sahip olan birisi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim listelerinde adı yazılı birisi gelecek CHP'ye oy verecek, ben 'Bir dakika dur, sen bana oy veremezsin.' diyemem. Böyle saçma şey olur mu?"



"Arkadan dolanıp çelme takmak siyasetin gündeminde olmamalı"



Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili iddiaların anımsatılıp bu iddialardan haberdar olup olmadığının sorulması üzerine şunları kaydetti:



"Bunlar uzun süre sağda solda yazılıp duruyor, kimsenin de ciddiye aldığı bir şey yok. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalktı 'acaba Mansur Yavaş'ın önünü nasıl keseriz' diye açıklama yaptı. Bütün televizyon kanalları bunu canlı verdi. 'Saygın bir iş adamı bu iddialarda bulunuyor.' diyerek. Ertesi gün Mansur Yavaş basın toplantısı yaptı, o saygın kanalların hiçbiri Mansur Yavaş'ı canlı vermedi. Niye vermedi? Niye bu çifte standart? İktidardan mı korkuyorlar, versinler. İddiayı verilebilir mi verilebilirler elbette haber ama o iddianın cevabı var. Cevabı da vereceksiniz. Vatandaş cevabı da duymak istiyor. Ona gelince vermiyor. Sonra 'saygın' dedikleri iş adamının çocuk tacizcisi olduğu, şizofren olduğu çıktı ortaya. Mesele bu kadar basit. Duvarlara Kürtçe sloganlar yazanların kimliklerini tespit ettik. AK Partililer. Niçin? Algıyı değiştirmek için, Mansur Yavaş'a oy verilmesin diye. Bunun adı en hafif deyimiyle ahlaksızlık değil mi? Rekabetse buyrun rekabet. Arkadan dolanıp çelmek takmak siyasetin gündeminde olmamalı."



İddiaların ayrıntılarını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu'na, "Bu kadar tartışılan bir konu dikkatinizi çekmedi mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bunları hiç ciddiye almadık ki. Ciddiye alınacak bir şey değil. Mansur Yavaş uzun yıllar Beypazarı belediye başkanlığı yaptı. Beypazarı'nda oldukça parlak bir belediye başkanlığı süreci var. Mal varlığını açıkladı zaten. Dolayısıyla temiz bir insan. Bir insanı yenecekseniz yüzüne karşı konuşacaksınız. Yavaş, 'Televizyona buyur gel tartışalım.' dedi. O ise 'Cumhurbaşkanı'ndan izin alırsam çıkarım.' dedi. Sevgili Özhaseki sen Ankara'yı nasıl yöneteceksin? Çıkıp televizyona konuşamıyorsan, sen Ankara'yı yönetemezsin zaten. Ankara'yı da bilmiyor zaten. Bırakın Kızılay'a, sorun 'Bala nerededir?' bilmez. Nereden bilecek adamcağız, haberi bile yoktur." diye konuştu.



"Elbette biz de zaman zaman oturup öz eleştiri yapıyoruz"



İYİ Parti ile ittifak kapsamında yarın Antalya'da da ortak bir miting düzenleyeceklerini bildiren Kılıçdaroğlu, CHP olarak Antalya, Adana, Bursa ve Mersin'e daha da yoğunlaşacaklarına değindi.



CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi'nin partiyi eleştiren açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Kendisiyle konuşmadım. Aktarıldı, elbette biz de zaman zaman oturup öz eleştiri yapıyoruz. Ben de seçim meydanlarında da diğer mekanlarda da vatandaşlarla konuşurken, mesela Sason'a gittiğimde orada 'Oyumuz düşük, kabahat sizde değil kabahat bizde.' dedim. 'Oysa gelmeliydik, çayınızı içmeliydik, derdinizi dinlemeliydik.' dedim... Ben izlemedim ama büyük bir ihtimalle de Battal Bey, böyle gelen bir soruya karşılık böyle bir yanıt vermiş olabilir." dedi.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir numaralı sorununun ülkenin üretimden koparılması olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Türkiye tarımda da sanayide de üretimden koparıldı. Üniversitede de bilgi üretmekten koparıldı. Sanattan, kültürden koparıldı. Bu alanlarda giderek yoksullaşan bir Türkiye kimliği çıktı ortaya. Neden? İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçiyor? Ne oldu da saman ithal eder hale geldik. Sadece 2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk aldık. Türkiye'de pamuk ekecek alan mı kalmadı? Aynı Yunanistan'dan 28 milyon dolarlık buğday aldık, aynı Yunanistan'dan 13 milyon dolarlık tütün aldık. Ne hale geldik."



"Atatürk'ü sadece ben değil herkes sevmeli"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitinginde CHP'nin Atatürk'ü istismar ettiği yönündeki eleştirilerini Kılıçdaroğlu, şu şekilde yanıtladı:



"Ne yapmışız da Atatürk'ü istismar etmişiz merak ediyorum. Atatürk'ün ilkelerine bağlıyız, bir sorunumuz yok. Günün 24 saati 'Atatürk' demiyoruz. Atatürk sadece bizim değerimiz değil 82 milyonun değeridir. Bu ülkenin ortak değeridir. Atatürk'ü sadece ben değil herkes sevmeli."



Bütün dünyanın saygı duyduğu bir lider olan Atatürk'ün ülke için önemine değinen Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü herkesin sahiplenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Beni üzen ne biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı aynı tarihte kurulmuştur. Bugün 18 Mart Çanakkale Savaşı, Atatürk'ün en büyük başarılarından birini elde ettiği bir tarihtir, aynı zamanda şehitleri anma günüdür. Diyanet açıklama yaptı, içinde Atatürk yok. Niye yok? İnsana saygı olur. Hadi hiç sevmiyorsun diyelim, Diyanet İşleri Başkanlığını kurdu. Bari en azından, bu teşkilatı kuran kişiye de 'Allah rahmet eylesin.' de. Bu kin, öfke nedir? Din üzerinden kin, öfke duyulur mu?"



"Herkesin oyuna saygı duyarız"



"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İzmir'i çantada keklik görüyorlar, kimsenin arka bahçesi değil.' dedi. Siz İzmir'i çantada keklik olarak mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, hiçbir yeri çantada keklik olarak görmediklerinin altını çizdi.



Bu tanımı yapmanın vatandaşa saygısızlık olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Onlar çantada keklik görüyorlar. Biz hiç kimseye 'Neden o partiye oy verdin.' diye suçlama yapmayız. Herkesin oyuna saygı duyarız." diye konuştu.



"CHP İstanbul'u, Ankara'yı alırsa sistem tartışması başlatır mısınız? Erken seçim çağrısı yapar mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Ankara'yı, İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alacağız. Halkın iradesiyle alacağız. Bu aynı zamanda bütün dünyaya bütün baskılara rağmen halk demokrasiye sahip çıktı algısını güçlendirecektir. Biz özel bir tartışma alanı yaratma niyetinde değiliz. Niye özel tartışma yapalım ki? Yerel seçim yapıyoruz, cumhurbaşkanı, milletvekili seçmiyoruz. Seçtiğimiz muhtar, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı. Bu genel seçim değil ki. Onlar ne yaparlar ben onu bilmiyorum. Türkiye'nin bu kadar derdi var. İnsanlar seçimden yoruldu artık. Belediye başkanlarını seçeceğiz, bu belediye başkanları iyi hizmet ediyorlarsa başımızın üstünde... Bütün mesele bu, gerginliği yaratan ben değilim onlar gerginlik yaratıyorlar."



"Suriyeliler birinci sınıf, bizimkiler de ikinci sınıf vatandaş"



Ülkenin iyi yönetilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kalkınma planı olmadığını belirtti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ülke ne halde biliyor musunuz? Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilen bir Türkiye var. Son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye ödenen faiz 149 milyar dolar. 149 milyar dolarla ikinci Türkiye inşa edilirdi. Suriyelilere 35 milyar dolar verdiler. Erdoğan diyor ki, '35 milyar dolar verdik ama bu bütçeye yük olmadı.' Formülü açıkla da sana Nobel ödülü versinler. 35 milyar doları nereden ödedin? Borç alıp ödediysen o borcu biz ödeyeceğiz. 'Benim 35 milyar dolarlık mal varlığım var, bunu Suriyelilere verdim.' diyorsa ona hiçbir itirazım yok ama 35 milyar dolar harcadıysan bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını verdin sen ona. Bizim ülkemizde Suriyeliler birinci sınıf vatandaş, bizimkiler de ikinci sınıf vatandaş." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin Suriye ile süratle masaya oturup konuşması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, devletler arasında düşmanlığın ilelebet devam etmeyeceğini, diplomatik ilişkiler kurulup barışılması gerektiğini söyledi.



"Son ana kadar kapı kapı, köy köy gezeceksiniz"



Her gittiği yerde provokasyonlara gelinmemesi uyarısında bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, örgütlerini rehavete kapılmamaları konusunda da uyardıklarını vurguladı.



Kılıçdaroğlu, "'Efendim, anket geldi, çok başarılı'. Bırakın anketleri. Gideceksiniz son ana kadar kapı kapı, köy köy gezeceksiniz, anlatacaksınız. Derdi anlatacaksınız, çözümü de anlatacaksınız." dedi.



"İstanbul'u, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i, Adana'yı, başka illeri de alacağız.' diyorsunuz. Olur da eğer bu hedefler gerçekleşmezse bir başarısızlık olarak nitelendirilebilir. Kendi adınıza bir tasarrufunuz olur mu?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, "Hayır, başaracağız çünkü. Türkiye'nin başarıya ihtiyacı var, rahat bir nefes almaya ihtiyacı var. Türkiye'de evlerde yangın var, bunun söndürülmeye ihtiyacı var. Vatadaş niçin, nasıl oy kullanacağını iyi biliyor." diye konuştu.



"Televizyonlarda seçimin ertesi günü partileri temsil eden renklerle harita yaparız. O haritaya göre CHP'nin kıyılarda varlık gösterebildiğini görüyoruz. İddianız 1 Nisan'da bu haritanın değişeceği yönünde mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Orta Anadolu'da da, Doğu Anadolu'da da olacak. Güzel yerlerde olacak." dedi.



Seçim güvenliği konusunda ise Kılıçdaroğlu, örgütlerini oluşturduklarını, pilot uygulamaları yaptıklarını ve bunların başarılı olduğunu söyledi.



Her okulda bir avukatın görev yapacağı bilgisini veren Kemal Kılıçdaroğlu, güçlü bir bilgisayar altyapılarının bulunduğunu bildirdi.



