Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı. (3)
Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda"
Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR'un yönetiminde üreticiler yok. ÇAYKUR, bir kamu kuruluşuysa onun yönetiminde üretici de olacak. Ziraat Odası Başkanı aynı zamanda ÇAYKUR'un yönetiminde de yer alacak"
Kılıçdaroğlu: "İnşallah oylarınızla iktidar olacağız. Ben o kaçak çayların tamamını toplayıp Rize meydanında yakacağım. Ben bunun sözünü verdim"
"Çay üreticisinin hakkını kim savunacak. Adaleti kim gerçekleştirecek. Bunu yapacağız. Desteğinizle, dostlarımızla beraber biz bunu yapacağız"
Kaynak: AA
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