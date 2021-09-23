Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı. (3)

Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda"

Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR'un yönetiminde üreticiler yok. ÇAYKUR, bir kamu kuruluşuysa onun yönetiminde üretici de olacak. Ziraat Odası Başkanı aynı zamanda ÇAYKUR'un yönetiminde de yer alacak"

Kılıçdaroğlu: "İnşallah oylarınızla iktidar olacağız. Ben o kaçak çayların tamamını toplayıp Rize meydanında yakacağım. Ben bunun sözünü verdim"

"Çay üreticisinin hakkını kim savunacak. Adaleti kim gerçekleştirecek. Bunu yapacağız. Desteğinizle, dostlarımızla beraber biz bunu yapacağız"