Kılıçdaroğlu: "Celladımıza Benzeyerek mi Değişim Getireceğiz Bu Ülkeye?" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Celladımıza Benzeyerek mi Değişim Getireceğiz Bu Ülkeye?"

22.05.2022 00:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama… diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama… diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; İstanbul Maltepe'de yapılan "Milletin Sesi" mitinginde yaptığı konuşmanın bazı bölümlerine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

"İyi geceler! Bugün yüzbinler mitingde buluştuk ve sahnede bu ülkenin en savunmasızları vardı. Sarayın çoktan unuttuğu bu insanların çığlığını dinledik. Akabinde yaptığım konuşmamdan önemli noktalara dikkati çekmek istiyorum…

Türkiye zifiri karanlığa sürüklenmiştir. Siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu baronları, paramiliterler, beşliler, troller korku iklimi yaratmak için birlikte çalışıyor. Kendilerine buradan sesleneyim, ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Seçim güvende yapılacak.

Saray ve şürekasının fikrinden dilinden düşmeyen artık tek kelime var: Yasak, yasak, yasak! Eğlence yasak, müzik yasak, mizah yasak, özgürlük yasak. Özetle gençlik yasak. Hadi oradan! Bizim gençlerimiz fikri hür, irfanı hür, vicdanı hürdür. Gençliği yasaklamak kim, siz kim.

Türkiye ile ilgili vizyonum çok net ve basit iki kelimeye dayanıyor. Eşitlik ve Değerler. İnsanlar arasında eşitlik istiyorum. Gençlere fırsat eşitliği istiyorum. Hoşgörü, şefkat değerlerine inanıyorum. Bu ülke farklılıklarımızla gurur duysun istiyorum.

Muhafazakar genç kadın, Canan Hanım'ı yasaklayanlar senin de sorunun. O zihniyet İstanbul sözleşmeni yok etti, nafakayı kesme peşinde. Susarsan, Asrikacılar yarın senin kapına gelir. O vatana ihanet toplantılarında Asrikacı erkekler yeni anayasa yazdı. Orada yoktun. Olmayacaksın!

Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama… diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem.

Ve son olarak 'Ama geçmişte CHP de...' meselesi. Evet, hatalar olmuştur ama Allah şahidimizdir ki bu parti ve yol arkadaşlarım kendimizi geliştirmek için çok çabalıyoruz. İnanmaktan, öğrenmekten ve şükretmekten vazgeçmeyenlerin başına harika şeyler gelir. Tam oradayız!"

YORUMLAR
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti! 'Milletin Sesi' mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi 'Milletin Sesi' mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alanda olacak CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alanda olacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Celladımıza Benzeyerek mi Değişim Getireceğiz Bu Ülkeye?' - Son Dakika


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