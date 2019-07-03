Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu cenaze namazına katıldı
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Kılıçdaroğlu cenaze namazına katıldı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in babasının cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in babasının cenaze törenine katıldı.
İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in babası Fuat Konuralp için Konuralp Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Kılıçdaroğlu, beraberinde TBMM Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Tuncay Özkan ve Seyit Torun ile Fuat Konuralp'in cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Okan Konuralp ve aile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Konuralp'in cenazesi, kılınan namazın ardından beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine çok sayıda eski ve yeni milletvekiliyle aile yakınları da katıldı.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra taziyeevine geçti.
Kılıçdaroğlu cenaze namazına katıldı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:22 Kaynak: AA
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