Kılıçdaroğlu Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi için öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlık Camii'nde tören düzenlendi. Törene Demir ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP'li çok sayıda isim katıldı. Kılıçdaroğlu cenaze namazında en önde saf tuttu. Ardından Demir ailesine taziyelerini iletti. Öte yandan, Karşıyaka Mezarlık Camii'nde yoğunluk vardı. Demir'in yanı sıra 40 cenazenin daha aynı anda namazı kılındı.



(Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani/İHA)

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