Kılıçdaroğlu Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski MHP Milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik'in Haymana ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski MHP Milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik'in Haymana ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.



Eski MHP Milletvekili Çevik'in babası Hüseyin Çevik, 81 yaşında hayatını kaybetti.



Çevik'in Haymana Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş da katıldı.



Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Sedat Çevik'e başsağlığında bulundu.

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