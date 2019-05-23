Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı
10 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Sinan Aygün'ün kayınpederinin cenaze törenine katıldı.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:44 Kaynak: AA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, eski milletvekili Sinan Aygün
'ün kayınpederinin cenaze törenine katıldı.
24. Dönem Ankara Milletvekili
Sinan Aygün'ün kayınpederi Ethem Ruhi Cebecioğlu için Cebeci Asri Mezarlığı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcılarıyla Cebecioğlu'nun cenaze törenine katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Aygün'e başsağlığı dileğinde bulundu.
Cenaze törenine çok sayıda eski ve yeni milletvekiliyle iş dünyasından isimler de katıldı.
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