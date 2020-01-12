Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un hayatını kaybeden danışmanı Taner Coşkun (51) için genel merkez önünde düzenlenen törene katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un hayatını kaybeden danışmanı Taner Coşkun (51) için genel merkez önünde düzenlenen törene katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un danışman olan Taner Coşkun, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün gece hayatını kaybetti. Coşkun için, uzun yıllar görev yaptığı CHP Genel Merkezi önünde tören düzenlendi. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çok sayıda CHP'li katıldı. Burada yapılan törenin ardından Coşkun'un cenazesi toprağa verilmek üzere Ordu'nun Fatsa ilçesine gönderildi. Kılıçdaroğlu, Coşkun'un ailesine bağsağlığı diledi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:35 Kaynak: DHA
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