Üye Girişi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması

11.09.2021 16:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasal iktidarın eksiklerini görmek için eleştiriyi sağlıklı yapan gazetecilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasal iktidarın eksiklerini görmek için eleştiriyi sağlıklı yapan gazetecilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çeşme'deki bir otelde Basın Konseyi tarafından düzenlenen "Medyanın Sorunları ve Beklentiler" programında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bağımsız gazetecilerin çok sorunu bulunduğunu, ilkinin medya patronu üzerindeki baskı olduğunu ifade etti.

İktidarı destekleyen medya organlarının sorununun olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, desteklemeyen medya patronuna her türlü cezanın uygulandığını, mali denetimler yapıldığını, kuruluşlarını satması için baskı yapıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu, bağımsız gazetecilere yapılan fiili saldırıların da dikkat çekici olduğuna işaret ederek, "Gazeteciye doğrudan doğruya saldırıda bulunuyorlar. Yaralamalar, silah atmalar, dövmeler... Gazetecinin günahı ne Allah aşkına... İşin garip tarafı saldıranların serbest bırakılması, hatta bazılarının takibe bile alınmaması. Ellerinden gelse, utanmasalar 'Çok iyi yaptınız' diyecekler." dedi.

Özgür basının çok sorunu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasal iktidarın alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı var. Bunu kavrayabilseler demokrasinin ne olduğunu anlayacaklar. Eleştiriyi en sağlıklı yapan bağımsız gazetecilerdir. Bizim hatalarımızı, eksiklerimizi görür. Biz de okuduğumuzda kendimize çeki düzen veririz. Sürekli alkış olduğunda hata üzerine hata devam eder ve karabasana dönüşür. Türkiye'nin bundan kurtulması lazım ve kurtulacak."

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecinin kim olduğuna siyasetçilerin ya da kamu görevlilerinin değil gazetecilerin karar vermesi, basın kartının rengini de yine gazetecilerin belirlemesi gerektiğini anlattı.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Basın Konseyi üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Çeşme'de meydan açılış törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, daha sonra Çeşme'deki Cumhuriyet Meydanı'nın açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında da amaçlarının Türkiye'ye huzur ve demokrasiyi getirmek olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında güzel cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandıracağız. Sizden sadece sabır istiyorum, sabırla bekleyin. Sokağa inmenizi sağlamak için tahrik edebilirler, hepimiz sakin olacağız, sandığı bekleyeceğiz ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Oran da birer konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Cumhuriyet, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti 16:14 Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı! Maskesiz kalabalık endişe yarattı 16:06 Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı! Maskesiz kalabalık endişe yarattı Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 15:44 Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp
Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor 15:42 Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi 15:36 Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi 14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu 14:26 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu

Son Dakika Haberleri
15:40 Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada
15:35 Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi
15:33 Bartın'da cenaze evinde korkunç kaza! Balkon çöktü: 13 yaralı
15:32 Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı
15:28 109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış
15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
15:16 Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti
15:15 Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada
15:13 Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde
14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi
Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villasının olduğu Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villasının olduğu Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak         
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar         
16:09
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi         
15:46
Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor         
15:42
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı         
15:32
Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti         
15:17
Almanya'daki seçimlere günler kala Yeşiller Partisi adayının silahlı pozları ortaya çıktı Almanya'daki seçimlere günler kala Yeşiller Partisi adayının silahlı pozları ortaya çıktı         
14:54
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı         
14:01
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı         
13:21
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
İstavritin kilo fiyatı 5 liraya düştü, vatandaş kasayla aldı İstavritin kilo fiyatı 5 liraya düştü, vatandaş kasayla aldı         
13:09
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 16:48:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement