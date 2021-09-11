Kılıçdaroğlu Çeşmelilere seslendi - Son Dakika

- Kılıçdaroğlu Çeşmelilere seslendi

"Bu kardeşiniz sizin için 24 saat çalışıyor"

İZMİR - İzmir Çeşme'de yenilenen Cumhuriyet Meydanı'nın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çeşme'de cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz, tatil yapıyorsunuz ama unutmayın; bu kardeşiniz sizin için 24 saat çalışıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çeşme'de yenilenen Cumhuriyet Meydanı'nın açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Çeşme'de cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz, tatil yapıyorsunuz ama unutmayın; bu kardeşiniz sizin için 24 saat çalışıyor. Ülkemi seviyorum. Hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından olursa olsun bu ülkenin insanlarına hizmet etmek benim görevimdir" diye konuştu.

"Sabır istiyorum"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün hedefim Türkiye'ye huzuru getirmek. Öyle bir siyaset anlayışını hayata geçireceğiz. Eleştiriyi özgürce yapacaksınız, biz de bu eleştirileri dikkate alacağız. Oy vereceksiniz ki özgürce eleştirebileceksiniz, rahatlıkla gezebileceksiniz. Meydanın adı Cumhuriyet. Adı çok güzel. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. O nedenle cumhuriyetin olduğu ülkede kimse kendini yalnız ve kimsesiz hissetmesin. Bunun için güçlü bir sosyal devlet inşa edeceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel ve görkemli bir ülkeyi beraber inşa edeceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında güzel cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasi ile taçlandıracağız. Sizden sadece bir şey istiyorum; sabır istiyorum. Sabırla bekleyin."

"Canla başla çalışacağız"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Siyaset yapmamızın çok temel bir sebebi var; bu cennet vatanda bu kadim kültürün insanları olarak çok daha iyi bir yaşam seviyesini hak ettiğimizi biliyoruz. Değerli Genel Başkanım, sizden ilham alıyoruz. Sizin yüzünüzü yere eğdirmeyeceğiz. Canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.