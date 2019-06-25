Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "CHP, artık sadece CHP'lilerin değil 82 milyonun partisidir"
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Kılıçdaroğlu: "CHP, artık sadece CHP'lilerin değil 82 milyonun partisidir"

1 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)
Kılıçdaroğlu: CHP, artık sadece CHP'lilerin değil 82 milyonun partisidir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:33 Kaynak: AA
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