Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri var - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye'nin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük rezaletler yaşanırken, olayı başka bir tartışma atmosferine çekmek, hem partiye ihanettir hem Türkiye'ye ihanettir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki iddialarla başlayan parti içi tartışmalara vurgu yaparak, "Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye'nin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük rezaletler yaşanırken, olayı başka bir tartışma atmosferine çekmek, hem partiye ihanettir hem Türkiye'ye ihanettir. Şöyle bir algı oluşturmak istiyorlar; 'Zaten iktidar simsiyah. Yozlaşmış bir yönetim var. Oyumuzu kime verelim? CHP. CHP de onlar gibi'. Hayır efendim. CHP tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Dolayısıyla bu gereksiz tartışmadan herkesin süratle çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

'GERGERLİOĞLU' AÇIKLAMASI: BU MUDUR ADALET?Kılıçdaroğlu, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi 'nin verdiği 'hak ihlali' kararıyla ilgili "AYM bir karar aldı, 'Serbest bırakın' dedi ama hala içeride. Bu mudur adalet? Adaleti sadece kendimiz için istemiyoruz. AK Parti 'li kardeşlerimiz de adalet istiyorlar" dedi. Ordu 'da Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yükümlü'ye polis tarafından gözaltına alınırken ters kelepçe takılmasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Haberi alınca şaşırdım. Ters kelepçe takıyorlar. Önce inanamadım. Kendisini aradım konuştum. Her şeyi anlattı. Herkes için adalet istiyoruz. Adaletten ödün verilemez" diye konuştu. 'TASARRUF GENELGESİ' ELEŞTİRİSİ Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan, kamuda tasarruf genelgesi ile ilgili ise "Türk lirası döviz karşısında eriyor mu? Eriyor. Bunlar ne diyor? 'Biz yerliyiz ve milliyiz' diyorlar. Türk lirası değerini kaybediyorsa bir sorun vardır. Faizler artıyor mu? Artıyor. Büyük iktisatçı 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyordu. Faizi sıfır yap, enflasyon sıfır olsun. İşsizlik artıyor mu? Artıyor. Yoksulluk artıyor mu? Artıyor. Yolsuzluklar artıyor mu? Herkes biliyor. Fiyatlar artıyor mu? Artıyor. Şimdi tüm fiyatlar artıyor. Sonbaharda, kışın ne olacak? Kendisine yazlık saray yapıyor, millet açlıktan ölüyor umurunda değil" değerlendirmesinde bulundu.'TANK ÜRETİLMESİNİ İSTEMİYOR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasında üretilmesi planlanan Altay Tankı hakkında da konuştu. Türkiye'nin tank yapma kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "2007 yılında Türkiye düğmeye basıyor, 495 milyon dolara anlaşılıyor. Bir firma ile sözleşme imzalanıyor. Makine Kimya Endüstrisi ile tankın topu için imza atılıyor. Tankın zırhı Roketsan ile protokol tamam. Atış kontrol sistemleri için ASELSAN'la anlaşma yapılıyor. Arifiye'de tank palet fabrikasında yapılması için anlaşma yapılıyor. 2007'de ilk ihale yapılıyor. 6,5 yıl sonra 5 Altay tankı üretiliyor. Üretildi; ama bu tanklar ordunun istediği niteliğe sahip mi değil mi? Şereflikoçhisar'a götürülüyor, hepsi başarılı. Türkiye seri üretime başlayacak noktaya geliyor 2014 yılında ama Erdoğan bunu istemiyor. Tank üretilmesini istemiyor. Ortada tank yok" dedi.