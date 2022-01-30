Kılıçdaroğlu, CHP Esenler İlçe Başkanlığı Üye Katılım Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişte hiç kusuru olmadı mı, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik, ne yaptık, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka derdin yok mu kardeşim?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Esenler İlçe Başkanlığı Üye Katılım Töreni'nde yaptığı konuşmada, siyasi mücadelelerinin kutsal ve mübarek olduğunu, adalet terazisini düzeltmek için mücadele verdiklerini belirtti.

CHP'nin gerçek anlamda "halkın partisi" olması için mücadele ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi olacak, fakirin partisi, fukaranın partisi, yoksulun partisi olacak. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inancından ötürü, kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Herkesi kucaklayacağız, herkesle beraber yaşayacağız. Herkesin sorunu benim sorunummuş gibi üzerinde duracağız ve o sorunu çözmeye çalışacağız. Hiç kimseye tepeden bakmayacağız, hiç kimsenin derdini anlatırken lafını ağzına tıkamayacağız ve herkesin yoldaşı olacağız." dedi.

Ülkede yaşayan herkesin sorumluluğunun olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sorunların demokratik yollarla ve birlikte aşılabileceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, her çocuğun karnının doyduğu güzel bir ülke istediğini, Aile Destekleri Sigortası ile geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerin sosyal devleti yanında göreceğini bildirdi.

Partisinin geçmişte hatalarının olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişte hiç kusuru olmadı mı, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik, ne yaptık, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka derdin yok mu kardeşim? Bak bakalım o başörtülü kadına işi var mı, gücü var mı, evinde yemeği var mı, yiyeceği var mı, karnı doyuyor mu? Siyasetin konusu bu, buraya siyaseti getireceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının devamında "Komşu komşunun külüne muhtaçtır." sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Her birimiz komşularımızla iyi geçinirdik. Eğer güzel yemek yapıyorsak komşumuza da götürürdük. Dolayısıyla bayramlarda otururduk, kucaklaşırdık. Dertlerimizi anlatırdık, sevinçlerimizi paylaşırdık. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki komşumuzun kimliğini soruyoruz, komşumuzun inancını soruyoruz, komşumuzun yaşam tarzını soruyoruz. Yani toplum ayrıştı, ayrıştırdılar toplumu, buradan çekip çıkarmamız lazım." dedi.

"Manevi değerlerimiz, bizi bir arada tutan çimentolardan birisi"

Herkesin inancına saygı gösterilmesini beklediklerine, Allah ile kul arasındaki manevi ilişkiyi hiç kimsenin sorgulayamayacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Peygambere verilmeyen bu yetkiyi dahi birileri üstlenip, 'Sen dindarsın', 'Sen dinsizsin' diye bir ayrım yapıyorlarsa bilin ki o insanlıktan çıkmıştır. Bizim manevi değerlerimiz önemlidir ve biz manevi değerlerimizi korumak zorundayız ve bizim manevi değerlerimiz, bizi bir arada tutan çimentolardan birisidir. Bu çerçeveden bakmak lazım." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP'ye katılan 450 yeni üyeyi temsilen toplam 15 kişiye parti rozetini takarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay'ın yanı sıra yeni üyelerden Sevda Karakoyun, Dilek Yazan ve Akif Emin Hüseyinoğulları da konuşma yaptı.