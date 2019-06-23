Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi
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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelişi -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:56 Kaynak: AA
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun CHP Genel Merkezi'ne gelişi
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi.
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