Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi
Son Dakika Güncel Haber

Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının İstanbul seçimlerine yönelik sorusu üzerine "Her şey çok güzel olacak" açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimi makam odasından izleyecek.
(Neşra Durmaz - Fatih Erdoğan/İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu Ekrem İmamoğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 19:09:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]