Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.
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