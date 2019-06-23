Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı
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Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı

22 dakika önce

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının İstanbul seçimlerine yönelik sorusu üzerine "Her şey çok güzel olacak" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimi makam odasından izleyecek.
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel
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