Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı
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Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının İstanbul
seçimlerine yönelik sorusu üzerine "Her şey çok güzel olacak" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimi makam odasından izleyecek.
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