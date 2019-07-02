Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında konuştu

TBMM'de partisinin Grup Toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet herkes için vardır ve herkes için olmak zorundadır.

TBMM'de partisinin Grup Toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet herkes için vardır ve herkes için olmak zorundadır. Bütün Peygamberlerin varlık nedeni adalettir. Adalet insanlığın temelidir" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasına, hep birlikte huzurlu ve mutlu bir Türkiye'de yaşama hakkını elde etmek için mücadele ettiklerini söyleyerek başladı. CHP lideri, "Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediği, hiç kimsenin kimliği dolayısıyla ötekileştirilmediği, hiç kimsenin siyasi görüşünü açıkladığı için hapse girmediği güzel bir Türkiye istiyoruz. Demokrasisi, insan hakları gelişmiş bir Türkiye istiyoruz" diye konuştu.



Madımak olaylarının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İnsanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Bir insanın düşüncelerini, yaşam tarzını, siyasi görüşünü beğenmeyebilirsiniz ve hatta kimliğinden hoşlanmayabilirsiniz. Ama bir insanı yakamazsanız, bir insanı öldüremezsiniz. Kini ve öfkeyi asla yüreğimizde tutmamalıyız" şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu, dün sonuçlanan Ergenekon davasına da değinerek, 2007'de bir gecekondunun çatısında bulunan el bombalarıyla soruşturmanın başladığını belirterek, "12 yıl sonra 'pardon' diyoruz. 12 yılda yaşananların hesabını kim verecek? 12 yılda hapiste ölenlerin hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.



Sadece kendileri için değil, 82 milyon için adalet istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, sözde barış bildirgesini imzalayan akademisyenlere destek vererek, "Üniversitede hoca bu insanlar. Barış bildirisine imza atmış. Üniversiteden, sorgusuz sualsiz attınız. Şimdi adalet istiyoruz ama gücü olanın adaletini değil, haklı olanın adaletini istiyoruz" diye konuştu. Adaletin önemli bir kavram olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Adalet herkes için vardır ve herkes için olmak zorundadır. Bütün Peygamberlerin varlık nedeni adalettir. Adalet insanlığın temelidir" ifadelerini kaydetti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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