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Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı

09.01.2022 14:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanata artık "yumuşak güç" denildiğini belirterek, "Eğer bir ülke sanat konusunda güçlü ise dünyanın her tarafına sesini duyurabiliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanata artık "yumuşak güç" denildiğini belirterek, "Eğer bir ülke sanat konusunda güçlü ise dünyanın her tarafına sesini duyurabiliyor." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca sağlık çalışanlarına ithafen "Korona Günlerinde Umut" başlığıyla düzenlenen "1. Güzel İstanbul Fotoğraf Yarışması" ve "2. İstanbul Öykü Yarışması"nın ödül töreni Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmaların kazananlarına ödülleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından takdim edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, sanatın ne kadar güçlü bir argüman olduğunun herkesçe bilindiğini söyledi.

Sanatla tanışan, sanatla yoğurulan bir ulusun geleceğinin mutlaka parlak olduğunu çünkü sanatın düşünce, sevgi, liyakat ve anlayışta yoğunluk olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanatçı dünyanın en güçlü insanıdır. Bir sanat eseriyle dünyanın her tarafına kendi adını duyurabilir. Bir fotoğrafıyla, bir romanıyla, bir öyküsüyle, bir sinemasıyla bütün dünyada dikkatleri üzerine çekebilir. O nedenle sanata artık 'yumuşak güç' diyorlar. Eğer bir ülke sanat konusunda güçlü ise dünyanın her tarafına sesini duyurabiliyor. Bir yazarımızın Nobel ödülü alması dünyanın her tarafında duyulabilir. Bir sinemamızın dünyanın bütün sinemalarında gösterilmesi, bir öykümüzün, bazen bir fotoğraf karemizin dünyanın her tarafında bütün gazetelerde yer alması olağanüstü bir başarının da aynı zamanda anlamıdır."

"Bir kalem, bir öykü, bir fotoğraf, bir sinema... Bu güçtür"

Kılıçdaroğlu, lise yıllarında okuduğu Alexandre Dumas'ın "Üç Silahşörler" adlı kitabının ön sözünde yer alan öyküyü anlattı.

"Bir kalem, bir öykü, bir fotoğraf, bir sinema... Bu güçtür. Güç bütün kitleleri etkileyebilir." diyen Kılıçdaroğlu, fotoğraf makinesini "zamanı durduran makine" şeklinde niteledi.

Bazen TRT 2'de eski fotoğrafların gösterildiğini, o fotoğrafları büyük bir merakla izlediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Fotoğraf sadece bir kişiye özgü değil. Fotoğrafın aldığı bütün alanı gözlemleyebilirsiniz. Belki fotoğrafı çekerken farkında değilsiniz ama yıllar geçtikten sonra o fotoğrafın hangi öyküler içinde çekildiğini de bir şekilde görebilirsiniz. O nedenle, şiir de öyledir. Bütün duygularımızı aktarırız şiire. Aşklarımızı aktarırız, sıkıntılarımızı ve en önemlisi umutlarımızı aktarırız. Sanat aslında aynı zamanda bir umuttur. Umudu yeşerten de sanattır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sanatın çok güçlü olduğunu, bazen bir fotoğrafın ya da resmin siyasal yöneticiler tarafından yasaklandığını belirterek, Potemkin Zırhlısı'nın bunların başında geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, bir sinema filminin, bir fotoğraf karesinin yasaklanmasının, yöneticilerin korkularının gün yüzüne çıkması anlamına geldiğini kaydetti.

İstanbul'da yaşadığı yıllardan bahseden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'da yaşamak, İstanbul'un kültürünü almak ayrı bir olay. Bu kültür olağanüstü zengin bir kültür. Şairler, öykücüler, romancılar vardı aramızda, biz arkadaşlık yaparken onlarla zaman zaman beraber olurduk ve onları büyük bir dikkatle dinlerdik. Onları dikkatle dinlemek, onların dağarcığından yararlanmak bizim için son derece değerliydi. O zaman politikada değildim. Ama politikaya girdikten sonra da zaman zaman edebiyatçılarla, felsefecilerle bir araya gelmek isterim. Zaman zaman belli aralıklarla da geliyorum. Ama keşke bunu bütün siyasetçiler yapabilseler. Çünkü sanat ve sanatçıyla beraber olmak, sanatı ve sanatçıyı yeri geldiğinde ödüllendirmek, yeri geldiğinde onların eleştirilerini dinlemek aslında bizim düşün dünyamızın zenginliğine katkı verir. Biz bunun farkında mıyız? Emin olun çoğumuz değiliz. Ama ne olursa olsun bizi yaşatan, bize umut veren, geleceğimizi çizen sanat ve sanatçılardır. Onları her zaman baş tacı etmek de bizim görevimizdir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ödül alan katılımcıları tebrik ederek sözlerini sonlandırdı.

Ödül kazananlar

Öykü yarışmasının birincilik ödülünü Enes Ersagun Aslan "İstanbul'lu Kemal", ikincilik ödülünü İbrahim Şaşma "Yanık Kokusu", üçüncülük ödülünü Hüseyin Opruklu "Umudun Titrek Işığı", mansiyon ödülünü Banu Akeloğlu "Umut", Zerrin Mütevellioğlu "11 No.lu Daire" ve Suat Sedefoğlu "Bir Avuç Sevgi" adlı öyküleriyle kazandı.

Fotoğraf yarışmasında birinciliği Murat İbranoğlu "Kız Kulesi", ikinciliği Ömer Şahin "İstiklal", üçüncülüğü Fatma Demir "Beykoz", mansiyon ödülünü ise Turan Topalar "Gece/İstanbul Boğazı", Sevilay Yurtsever "Alman Çeşmesi", Şerife Keser "Pencereden" adlı fotoğraf kareleriyle kazandı.

Törende, Kılıçdaroğlu tarafından jüri üyelerine de plaket takdim edildi. Programda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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