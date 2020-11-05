CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın taziyeleri kabul etmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Kılıçdaroğlu'nun taziye dileklerini iletmesi
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlarda taşınması
Cenazenin araca yüklenmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazlıaka ve ailesiyle vedalaşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracına binmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın vefat eden babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika