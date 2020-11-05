Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı

05.11.2020 14:13

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın taziyeleri kabul etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Kılıçdaroğlu'nun taziye dileklerini iletmesi Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlarda taşınması Cenazenin araca yüklenmesi CHP Genel Başkanı Kemal...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın taziyeleri kabul etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Kılıçdaroğlu'nun taziye dileklerini iletmesi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlarda taşınması

Cenazenin araca yüklenmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazlıaka ve ailesiyle vedalaşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracına binmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın vefat eden babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı
Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cenaze, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika


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